Città di Castello, cordoglio e sgomento per la morte di Elisa Cesari. Il ricordo della preside

09 maggio 2021

Cordoglio e sgomento a Città di Castello nella mattina di domenica 9 maggio dopo aver appreso dell'incidente stradale a causa del quale ha perso la vita Elisa Cesari, 21 anni, ex studentessa dell'istituto Felice Cavallotti.

La ragazza era alla guida della sua auto, una Mini Cooper, quando ha avuto un incidente - sembra senza coinvolgere altri mezzi - che ha visto la sua auto centrare un muretto e poi ribaltarsi più volte. L'allarme alle forze dell'ordine è stato dato intorno alle 4.45 di questa mattina da un passante, ma quando sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 già non c'era più nulla da fare. Non si sa ancora perché la ragazza fosse in giro a quell'ora, né in quali condizioni. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire alla dinamica del sinistro, avvenuto in zona Badiali. La dirigente scolastica del Campus, Baldelli-Patrizi-Cavallotti, professoressa Marta Boriosi, ha voluto ricordare con un messaggio toccante la sua ex alunna. "Il ricordo di Elisa, la sua bellezza, il suo sguardo inquieto, una ragazza che ha dato alla nostra scuola i suoi anni più belli, gli ultimi purtroppo. Oggi piange una famiglia e insieme a lei un'intera scuola: noi accogliamo ragazzi e cerchiamo di prepararli al futuro, quando il futuro si infrange drammaticamente come per Elisa, resta il ricordo delle promesse mancate, le sue promesse, quelle di una ragazza che aveva ancora tanto da dare e tutto da fare. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia e a tutti gli amici che hanno potuto amarla".

Cordoglio anche dal sindaco, Luciano Bacchetta, che ha detto: "Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della giovane ragazza scomparsa stanotte in un incidente stradale nella frazione di Badiali. Di fronte alla morte di una persone giovane restiamo tutti colpiti e siamo davvero molto dispiaciuti per l’accaduto, per cui insieme alle doverose condoglianze, mandiamo alla famiglia un grande abbraccio”, ha detto il primo cittadino, a nome dell'intera amministrazione.

