Terni, ripartenza "Boom!" per il Caos dopo la riapertura: presentato il catalogo della mostra

Il Caos – l’unico polo museale-culturale presente a Terni – è tornato a vivere dopo la chiusura dovuta alle regole anti Covid. Nei primi giorni di riapertura si sono registrati ben 175 ingressi.

Un successo per le visite guidate, contingentate secondo regole anti Covid, ai musei ma soprattutto alla mostra dedicata alla pubblicità degli anni Settanta e al mitico Carosello. Mostra che ora si arricchisce del catalogo ufficiale presentato ieri alla presenza di Carlo Terrosi, presidente della cooperativa ‘Le Macchine Celibi’ che gestisce gli spazi del Caos, tra cui il Fat Club. Il catalogo della mostra, dal titolo "Boom! Pubblicità Arte e Design tra gli anni Sessanta e Settanta", è stato redatto da Chiara Ronchini, coordinatrice del Caos. Tra i partecipanti anche Pasquale Fameli, ricercatore del Dams di Bologna.

“Boom! Pubblicità e design tra gli anni Sessanta e Settanta – si legge nel catalogo - è il titolo di una grande mostra incentrata sulla comunicazione visiva figlia del “boom” economico che ha interessato l’Italia tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il percorso espositivo, composto da oltre 140 pezzi tra manifesti pubblicitari, serigrafie, disegni, elementi di arredo e pezzi di design provenienti da collezioni private, intende riportare il visitatore al cuore di una rivoluzione stilistica, comunicativa e culturale che costituisce la cosiddetta 'infanzia felice' della società di massa, individuando al contempo i principali vettori di tale rivoluzione”.

“Italia patria del design – rimarca Terrosi - il nostro intento con questa mostra è proprio quello di suggerire una lettura contemporanea che vada di pari passo arte e design, l’importanza del Made in Italy deve avere l’attenzione che merita, richiami e collegamenti anche al nostro territorio per la fabbrica della plastica che appunto per il design ha avuto ruolo fondamentale. Il catalogo racconta la storia di questi oggetti di queste opere”.

La mostra è prorogata fino al 19 settembre 2021, da ricordare l’evento con Renato Barilli, professore emerito presso l’Università di Bologna con lunga carriera al Dams, sabato 15 maggio alle ore 18 al Secci.

