Città di Castello, incidente mortale a Badiali: muore una ragazza di 21 anni

Incidente mortale intorno alle ore 4.45 di domenica 9 maggio in zona Badiali, a Città di Castello. Una ragazza di 21 anni, C.E. le sue iniziali, è morta. Ancora incerte le dinamiche del sinistro, su cui stanno indagando le forze dell'ordine, giunte sul posto dopo l'allarme dato da un passante. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la ragazza non c'era più nulla da fare.

La vittima è una ex studentessa dell’istituto alberghiero Cavallotti di Città di Castello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Città di Castello. Resta ancora da capire come mai a quell’ora la ragazza si trovasse in giro, visto il coprifuoco ancora in vigore. La macchina su cui viaggiava la giovane è una mini Cooper grigia metallizzata, che si è ribaltata più volte dopo aver centrato un muretto.



Notizia in aggiornamento

