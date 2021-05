Terni, autopsia sul corpo del 24enne suicida a Cospea. Veglia di preghiera a San Giuseppe Lavoratore

09 maggio 2021 a

a

a

Il magistrato che ha in carico il fascicolo sulla morte del 24enne, che si è lanciato dal settimo piano di una palazzina di Cospea, a Terni, nella tarda mattinata di venerdì 7 maggio 2021, ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo.

Giovane si lancia nel vuoto e muore a casa della fidanzata. Inutili i soccorsi

La decisione è stata formalizzata la mattina di sabato 8 maggio 2021 dal giudice, Barbara Mazzullo, e si tratta fondamentalmente di un atto dovuto, considerata la giovanissima età della vittima e le circostanze, del tutto impreviste e imprevedibili, in cui il gesto insano è stato messo in atto.

Il ragazzo, infatti, ha prima raggiunto l’appartamento della fidanzata, che si trova per l’appunto al settimo piano di uno tra i palazzi più alti del popoloso quartiere residenziale, e improvvisamente si è lanciato nel vuoto. Il tutto senza che la ragazza – peraltro in questo periodo menomata fisicamente a causa di un incidente mentre sciava – potesse rendersi conto di ciò che stava avvenendo se non quando il fidanzato aveva già commesso l’irreparabile.

Sotto shock, la giovane ha così dato l’allarme, avvisando anche i genitori del ragazzo, ma all’arrivo dei soccorritori non si è potuto far altro che prendere atto della morte del 24enne.

Si uccide impiccandosi a soli 21 anni per una delusione d'amore

Tornando all’autopsia, l’esame verrà svolto lunedì 10 maggio 2021, alle 18, all’istituto di medicina legale di Perugia, dove il corpo del ragazzo è stato trasportato non appena il magistrato ha concesso l’autorizzazione a rimuoverlo dal luogo della tragedia.

Sabato, intanto, gli amici di Cospea della vittima hanno affisso uno striscione (nella foto in alto) in quello che è diventato ormai il punto in cui vengono cristallizzati i momenti della vita del quartiere: il sottopassaggio del cavalcavia di via Alfonsine, proprio davanti al centro commerciale.

E’ stato un modo per testimoniare la vicinanza e l’affetto verso il giovane, descritto da tutti come un ragazzo di grande generosità, ben voluto da tutti, ben integrato anche nel gruppo che frequentava la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore.

Intanto domenica 9 maggio 2021, alle 19,30, è stata organizzata una veglia di preghiera proprio nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, su iniziativa degli amici e del parroco, padre Damiano.

Ragazza minaccia di lanciarsi nel vuoto. Salvata da carabinieri e pompieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.