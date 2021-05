Terni: diciottenne sta annegando a Piediluco, rappresentante di commercio si butta in acqua e lo salva

09 maggio 2021 a

Ha visto un ragazzo annaspare e venire inghiottito dalle acque, vicino a lui un amico, terrorizzato, che non riusciva neanche a gridare per la paura.

Un rappresentante di commercio di 32 anni, Giacomo Vitaloni (nel riquadro della foto in alto), non ci ha pensato due volte e si è tuffato nelle acque gelide e insidiose del lago di Piediluco, in provincia di Terni, riuscendo a salvare la vita miracolosamente al giovane – uno studente di 18 anni – che stava affogando.

E' successo nel primo pomeriggio di sabato 8 maggio 2021.

Ora il ragazzo è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Santa Maria di Terni, dove è stato trasportato dalla Croce Verde di Ferentillo, ma le sue condizioni si sono stabilizzate e non dovrebbe rischiare più di morire, anche se è costantemente monitorato.

Tutto è avvenuto nella zona del parco dello specchio lacustre, dove tanti ternani, anche ieri, sono arrivati per prendere il sole e trascorrere la bella giornata di sole all’aria aperta. E’ lo stesso Vitaloni a raccontare al Corriere dell'Umbria, nel dettaglio, come è andata.

“Ho visto due ragazzi dimenarsi nell’acqua – spiega – e per un attimo ho pensato che stessero scherzando. Poi però uno dei due è stato come risucchiato e l’altro non riusciva neanche a urlare. Io ero a prendere il sole nel parco e, d’istinto, mi sono buttato”.

Il salvataggio è stato tutt’altro che semplice. “Il ragazzo è andato a fondo – prosegue il rappresentante – appena mi sono immerso non riuscivo a scorgere nulla, nell’acqua torbida vedevo solo tutto nero. Sono risalito e ho provato un’altra volta e una volta ancora, spingendomi più a fondo possibile, sarò sceso forse tre metri. A quel punto sono riuscito a intravedere i capelli del ragazzo, che fortunatamente li ha lunghi, e l’ho afferrato. Poi l’ho riportato su e altre persone mi hanno aiutato a trascinarlo a riva”.

Il giovane era esanime e si è temuto il peggio: “Era privo di sensi, per fortuna il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca hanno consentito di rianimarlo. Credo sia stato sotto almeno un paio di minuti – continua “l’eroico” rappresentante di commercio – tanti credo ne siano passati da quando l’ho visto inabissarsi. Eroe? Macché, ho agito d’istinto, ho fatto quello che chiunque avrebbe fatto in quella situazione, almeno voglio sperare che sia così!”. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Volante.

