Perugia, gioielli con spezie ed erbe aromatiche. Il laboratorio apre a fine maggio in centro storico

09 maggio 2021 a

a

a

Ha lasciato il posto fisso in un’azienda di grafica pubblicitaria per inseguire il suo sogno: creare gioielli con spezie ed erbe aromatiche. Lei si chiama Marine Arena ed è una mamma perugina di 43 anni. A fine mese inaugurerà un laboratorio di produzione e vendita nella centralissima via Baldeschi. Una scelta coraggiosa in un momento ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria. “Sono pronta a investire sul nostro centro storico, non temo il Covid pur avendolo purtroppo conosciuto”, spiega. Poi racconta come è nata quella che lei stessa definisce “una strana passione”.

Più di 15 mila assunzioni entro luglio, ecco in quali settori

“Sono innamorata della pittura e alcuni anni fa, per divertimento, avevo preso a disegnare dolci soffermandomi al loro gusto e alla loro bellezza - dice - Da qui ho iniziato a girare per i mercati soffermandomi sulle spezie e rimanendone completamente affascinata. Un giorno ho comprato zafferano e peperoncino e ho dato il via all’esperimento. Da quel momento non mi sono fermata più”. Adesso Marine Arena ha messo da parte il peperoncino (“molti non lo amano”) per utiizzare, invece, prevalentemente cannella, vaniglia, lavanda, tutti i tipi di pepe ma anche timo, noce moscata ed erbe aromatiche di ogni genere. “I miei sono gioielli naturali, non etici - puntualizza - gioielli eleganti, che si portano con estrema facilità e che al contatto con il corpo sprigionano un profumo particolare che si accentua con la luce solare”. Il nuovo laboratorio di via Baldeschi è composto da tre stanze. “Una sarà dedicata alla creazione del prodotto, un’altra alla mostra e alla vendita, nella terza invece - racconta - vorrei tenere corsi di pittura per bambini e adulti. Per i primi le lezioni dovranno rappresentare un’avventura, per i più grandi un momento di relax. Ma per questo aspetto che la situazione Covid migliori ancora un po’”.

All'Università un nuovo master per formare i manager del turismo

Intanto parte il laboratorio e per il centro storico di Perugia si apre una possibilità ulteriore di rilancio. Una curiosità. I gioielli di Marine Arena sono talmente particolari da attirare l’attenzione di tutti ma, evidenzia lei, soprattutto degli uomini. “Sono loro che quando li vedono mi chiedono spiegazioni e mi danno suggerimenti, restano quasi incantati”, racconta. I prezzi oscillano in base al modello ma sono tutto sommato contenuti, per le collane più grandi ed elaborate, per esempio, si arriva all’incirca a 90 euro. Nell’agosto 2019 i gioielli realizzati da Marine Arena sono stati protagonisti di una sfilata a Lecce, la Fashion Green organizzata dall’associazione Forme

Gio Evan, dal giro del mondo in bicicletta al legame con Elisa Isoardi: "Ma non siamo amici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.