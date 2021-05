Elezioni comunali Assisi, la campagna elettorale è già iniziata sui social: sfida tra Stefania Proietti e Marco Cosimetti

08 maggio 2021 a

A circa cinque mesi dal voto per le elezioni comunali, la campagna elettorale di Assisi è già iniziata sui social network. La sindaca uscente, Stefania Proietti, ha annunciato la sua ricandidatura dal mese di febbraio ed è già molto attiva sul suo profilo facebook e sulla pagina della sua lista, Assisi Domani.

Di contro, il candidato del centrodestra, Marco Cosimetti, è già uscito con manifesti, profili social, video e un grande attivismo mediatico. E tra i due ingegneri è già iniziata la “guerra dei post” sui social network: nessuna schermaglia o scontro diretto, ma alla pubblicazione dell’uno risponde l’altro, e viceversa. Con qualche botta e risposta più "acceso", come quello tra il vice sindaco Valter Stoppini sulla questione dei pilomat in via Becchetti. Anch'egli ingegnere, Cosimetti è sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e una o più liste civiche e sta già organizzando una presentazione della sua candidatura in grande stile.

Nel centrosinistra, invece, la Proietti dovrebbe essere sostenuta da Pd e M5S, che tuttavia cinque anni fa presentò una propria lista eleggendo però solo il candidato sindaco. Sembra invece sempre più probabile una lista riconducibile alla sinistra radicale, che dovrebbe correre in solitaria, come pure la civica del candidato sindaco Francesco Fasulo. Una corsa a quattro, quindi, che potrebbe vedere anche altri candidati spuntare in questi mesi, rendendo così di fatto molto difficile la vittoria di uno schieramento già al primo turno. Naturalmente i giochi sono ancora tutti da definire e c'è tempo per comporre il mosaico di liste e partiti a sostegno dell'uno o dell'altro candidato. Questa lunga campagna elettorale, tuttavia, è già entrata nel vivo, come invece non sta ancora accadendo a Spoleto e Città di Castello, gli altri due maggiori centri della regione al voto in autunno, dove mancano ancora candidati ufficiali e coalizioni ben definite.

