Umbria, la Ciam assume: diciassette posti di lavoro. Ecco chi si può candidare

In un contesto di difficoltà economica e di forte incertezza per il futuro del sistema produttivo regionale dell'Umbria, un segnale di fiducia arriva da una importante realtà industriale. Si tratta di Ciam spa di Petrignano di Assisi che ha avviato un ambizioso piano di assunzioni, che si concretizzerà nei prossimi giorni, con cui si accinge ad ampliare il proprio organico. Saranno 17 i nuovi collaboratori che saranno indirizzati nei vari reparti che compongono la linea produttiva aziendale. L’obiettivo di questa operazione è duplice: garantire il mantenimento delle professionalità e delle competenze lavorative in vista del pensionamento di alcune maestranze e proseguire il cammino intrapreso dall’azienda per riportare all’interno larga parte del processo produttivo. Ciam, fin dalla sua fondazione nel 1977, investe nella valorizzazione delle risorse umane con particolare attenzione alle giovani generazioni: la maggior parte dei componenti la nuova forza lavoro, infatti, ha una età inferiore a 27 anni.

“La nostra visione industriale è fondata sui mestieri - sottolinea Federico Malizia, ceo di Ciam e rappresentante della seconda generazione dell’azienda - Anche in una situazione particolarmente difficile come quella che stiamo vivendo, abbiamo il dovere di salvaguardare il nostro patrimonio più prezioso, quello del capitale umano, con il costante sviluppo di tutte le professionalità interne e con l’inserimento di nuove figure. Il percorso di assunzioni sarà completato nel mese di maggio". "Con questa operazione – aggiunge Malizia - l’azienda, oltre a dare un segnale forte al territorio volge il proprio sguardo oltre l’attuale momento storico anticipando la fase di ripresa che si presenterà una volta conclusa l’emergenza sanitaria”.



Ciam è un’azienda leader nella fornitura di design e tecnologia per arredamenti nel settore bar, pasticcerie, gelaterie e ristorazione. Fondata da Giuseppe Malizia, e oggi guidata dal figlio Federico, impiega 150 dipendenti per un fatturato di 23 milioni e con la prospettiva di toccare i 30 nel 2022. La percentuale di export supera il 50%.

