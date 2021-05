Esplosione in azienda, ci sono due indagati. Proclamato il lutto cittadino

08 maggio 2021 a

Due indagati per omicidio colposo per l'esplosione avvenuta a Gubbio nel pomeriggio di venerdì 7 maggio, dove hanno perso la vita due persone e tre sono rimaste ferite. Le indagini sono coordinate dal Pm Gemma Miliani.

Esplosione in azienda, aperto fascicolo per omicidio colposo

Intanto per oggi sabato 8 maggio e domani, domenica è stato proclamato il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta in ricordo di Samuel e di Elisabetta, che hanno perso la vita lavorando. Tutta la città è sgomenta, sopraffatta dal dolore “e davvero - sottolinea il sindaco Filippo Stirati - non esistono parole sufficienti a descrivere quello che tutti viviamo in questo momento. Venerdì sono stato sul luogo dell’incidente per diverse ore, assistendo al ritrovamento di entrambe le vittime e condividendo momenti difficilissimi al fianco di familiari e amici di Samuel e di Elisabetta, straziati dal dolore. E’ davvero terribilmente emblematico il fatto che a perdere la vita siano stati una donna e un giovane ragazzo, simboli entrambi degli enormi problemi sul fronte del lavoro che oggi questo Paese vive. Samuel, Elisabetta e gli altri ragazzi coinvolti nella tragedia cercavano una prospettiva, una speranza, non è davvero umanamente accettabile pensare che siano morti lavorando”.

Tutta la città, insieme al sindaco, alla giunta, al presidente del consiglio comunale Stefano Ceccarelli e al Consiglio Comunale tutto si stringe intorno ai genitori, ai figli, alle famiglie, agli amici delle vittime dell’incidente.

“In queste ore - aggiunge Stirati - sto ricevendo da tantissime parti messaggi di vicinanza e solidarietà istituzionale. Ho sentito anche il Prefetto, che ho sentitamente ringraziato per l’enorme impegno di tutte le Forze dell’Ordine che con i miei stessi occhi ho potuto vedere e verificare. Protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, 118, il Distretto Sanitario nella persona della dottoressa Paola Tomassoli, i volontari della Croce Rossa: nessuno si è risparmiato, hanno lavorato tutti senza sosta, in un intervento complicatissimo, oltre che dal punto di vista psicologico anche dal lato dell’operatività. A tutte queste persone va davvero un grazie enorme, anche per la grande umanità degli operatori, che ho sinceramente apprezzato”. Per il lutto cittadino, che verrà poi esteso anche ai giorni delle esequie delle vittime, sono sospese tutte le iniziative, le attività, le manifestazioni cittadine.

