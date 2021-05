Perugia, al liceo classico Mariotti centinaia di studenti in piazza: “Vogliamo organizzazione e progetti”

Sabrina Busiri Vici 08 maggio 2021 a

"Siamo scesi in piazza per denunciare le difficoltà nel comunicare con la dirigente, una scarsa efficienza nell’organizzazione delle attività pomeridiane, dei progetti e nel coinvolgimento di studenti e genitori nella vita democratica della scuola”. E’ quanto riportano centinaia di studenti del liceo classico Mariotti di Perugia che venerdì 7 maggio hanno manifestato di fronte alla scuola per chiedere alla preside Giuseppina Boccuto un cambio di passo. Prima di loro nella stessa piazza ha portato avanti le medesime istanze un gruppo di genitori e tanto poi è stato riportato in una lettera sottoscritta da più di 400 firmatari indirizzata all’Ufficio scolastico regionale e al ministero dell’Istruzione. “Vogliamo più comunicazione: la segreteria spesso non risponde alle segnalazioni o alle richieste dei rappresentanti di classe e di istituto inviate alla mail istituzionale. Per diversi: mesi è stato negato il diritto di fare un'assemblea di istituto” riportano ancora i ragazzi.

Facendo un passo indietro: l’abbrivio alle proteste è partito dalle richieste avanzate dai genitori degli studenti del liceo musicale: “Per quasi l’intero anno scolastico - ricordano i manifestanti - non è stato possibile svolgere le lezioni individuali di strumento, al contrario delle altre scuole di musica regionali. Oggi si può frequentare con pausa fra ore normali e ore pomeridiane che si è accorciata a 15 minuti, rendendo difficile trovare il tempo di pranzare e andare in bagno”. In seguito sono emerse tutte le altre richieste: più connettività e maggiori dotazioni tecnologiche all’interno dell’istituto; il diritto dei ragazzi a frequentare online le lezioni in uno stato quarantena; maggiori spazi; più formazione; pcto garantiti; maggiore orientamento in uscita; adeguato spazio all’attività musicale; tutela del diritto a scegliere per quanto riguarda l’ora di religione cattolica; la necessità di preservare le lezioni di educazione civica e uno sviluppo maggiore dei servizi di supporto psicologico.

Studenti e genitori, non fanno riferimento all’attività didattica, ma soprattutto lamentano: “A differenza dal resto degli istituti superiori della Provincia - dicono - non sono stati organizzati corsi preparatori alle certificazioni linguistiche, né la scuola ha aderito come Istituto ad esse. Gli studenti hanno quindi dovuto provvedere autonomamente a preparazione e iscrizione, con tutte le problematiche conseguenti e l'aumento di prezzo per privatisti”. “Di fronte a una conclamata situazione di mala gestione - sono le parole di Caterina Bigini, coordinatrice di Altrascuola Rete degli Studenti Medi - gli studenti del Mariotti hanno bisogno di reali risposte, non si può più aspettare”. Intanto sul fronte interno della scuola la direzione non risponde esplicitamente alle richieste di confronto ma ha emanato alcuni provvedimenti come la ripresa delle lezione strumento in presenza, il permesso a rimanere a scuola nella pausa pranzo e il recupero delle ore educazione civica mancate. L’Usr ufficialmente “non muove foglia” ma, secondo i genitori degli alunni, la dirigente Iunti ha aperto un confronto con la preside Boccuto. “Il vero silenzio assordante - fanno presenti i genitori firmatari della lettera - è di tutte quelle componenti che dovrebbero avere a cuore il miglioramento del funzionamento e che invece si sono trincerate in un no comment disarmante”.

