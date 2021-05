Narni, la Corsa all'Anello digitale ha fatto centro. Più di 350 mila clic su internet

08 maggio 2021 a

a

a

Ventuno dirette, 30 video, oltre 350mila clicc sul sito internet, 10 mila visualizzazioni su Instagram con più del 300 per cento di interazioni, 156 mila persone raggiunte su Facebook con 13 mila interazioni tra like, commenti e condivisioni e 74 mila minuti di visualizzazioni video. Sono questi i numeri di Primo Aevo, edizione digitale 2021 della Corsa all’Anello che si è svolta a Narni dal 29 aprile al 3 maggio in streaming su tutti i canali ufficiali della rievocazione storica.

Con "Primo Aevo" tornano la Corsa all'Anello e il Medioevo, anche se in edizione virtuale

Un grande successo, che apre le porte a nuove idee e progetti. “L’edizione digitale - ha affermato il presidente dell’Associazione Corsa all’Anello, Federico Montesi - è stata un successo e senza dubbio andrà affiancata con i suoi contenuti all’edizione tradizionale. Il risultato ottimo è sotto gli occhi di tutti, così come il fatto che Primo Aevo abbia abbracciato una fetta molto ampia di pubblico e tutto il mondo della Corsa all’Anello, con la partecipazione attiva dei terzieri. Tanti eventi in digitale, non dimenticando i forni e le taverne aperte per l’asporto e i fuochi d’artificio finali. E’ senza dubbio un’esperienza da ripetere”.

Corsa all'Anello, al via l'edizione on line a causa dell'emergenza Covid. Si comincia il 29 aprile

“La Corsa all’Anello - ha aggiunto il responsabile della comunicazione dell’Associazione Corsa all'Anello, Emiliano Luciani - per questa edizione è stata ancora una volta obbligatoriamente a distanza, secondo appuntamento in questa modalità, ma dopo il successo della pionieristica edizione del maggio dello scorso anno non potevamo che realizzare una special edition capace di uscire completamente dagli schemi e di costituire la solida base per l'organizzazione degli eventi in presenza futuri. Al di là di ogni previsione siamo riusciti a dare vita alla più grande rievocazione storica medievale riconvertita in digitale dell’Umbria e forse d’Italia. Un evento totalmente in streaming che ha posto al suo centro l’universo della storia medievale analizzandolo a 360 gradi, attraverso la formazione con i workshop e la presentazione dei futuri corsi, con momenti dedicati alla cultura, alla divulgazione scientifica, al mondo della cucina medievale, all'attualità e al futuro del nostro evento, affrontando e indagando la storia, la tradizione e la cultura medievale".

Taglio del nastro della piazza virtuale in 3D per partecipare alla Corsa all'Anello 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.