Perugia, la polizia arresta l'ergastolano evaso dal carcere: era ancora in città

E' finita la (breve) fuga dell'ergastolano evaso oggi da Capanne. In serata è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Perugia dalle parti di via Ettore Ricci. Gli agenti alla guida del vice questore aggiunto, Adriano Felici, lo hanno braccato nel boschetto che costeggia il perimetro del Comando della Guardia di Finanza. Alle 23.15 tre auto della polizia sono passate a grande velocità, a sirene spiegate in via Settevalli. In una c'era pure Domenico D'Andrea. L'uomo era evaso ieri mattina. Lo aspettavano alle 13.20 per la telefonata WhatsApp che gli spettava. E invece non s’è presentato. E’ stato a quel punto che nel carcere di Capanne ci si è resi conto che Domenico D’Andrea, il ‘Pippotto’ - come veniva chiamato a Napoli, negli anni in cui con la sua baby gang era il terrore del Vomero per furti e rapine - era sparito. Scomparso. A Capanne stava scontando la condanna all’ergastolo.

Nel 2007 la sentenza più dura per lui per aver ammazzato con una coltellata un edicolante di Napoli che aveva reagito durante una rapina. L’ultima volta che è stato visto da qualcuno - è stato ricostruito ieri - è stato alle 11.15 circa di ieri mattina. Era nella zona della portineria in cui D’Andrea aveva il permesso di stare per il lavoro che stava svolgendo. L’ergastolano infatti era stato ammesso al programma lavorativo per buona condotta e per questo motivo poteva uscire dalla struttura centrale. Secondo quanto ricostruito, D’Andrea dovrebbe aver scavalcato una recinzione. L’unico punto, a quanto pare, in cui al posto del muro di cinta - decisamente più complicato da scavalcare e sorvegliato da telecamere - c’è una recinzione bassa. Per giunta non inquadrata da alcun occhio elettronico. Non si sa dunque l’orario preciso in cui il ‘Pippotto’ ha lasciato il carcere. Quel che è certo è che dalle 13.30 circa sono scattate ricerche a tappeto per individuarlo. Al fianco della polizia penitenziaria sono scesi in campo in forze carabinieri, polizia di Stato e guardia di Finanza. Tutti allertati. Anche con un elicottero.

Sul fatto ieri è intervenuto pesantemente il sindacato di polizia, Sappe. “La grave vicenda - ha detto il segretario generale, Donato Capece, porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria del carcere di Capanne”. Fabrizio Bonino, segretario nazionale Sappe per l’Umbria, ricostruisce gli eventi: “L’uomo era ammesso al lavoro ai sensi dell’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario nell’area esterna del carcere e ha colto l’occasione per fuggire, presumibilmente, scavalcando una cinta bassa, vista anche l’esiguità del personale presente nei servizi esterni. In svariate occasioni, il Sappe ha rappresentato e manifestato a gran voce la grave carenza di personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso l’istituto perugino di Capanne”. Per i sindacalisti dunque, “questa è una evasione frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sulle condizioni di sicurezza dell'istituto. Se fossero state ascoltate le continue denunce, probabilmente tutti gli eventi critici denunciati e questa stessa evasione non sarebbe avvenuta. E la cosa grave è che questi numeri si sono concretizzati proprio quando stata introdotta la vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto, ossia i detenuti più ore al giorno liberi di girare con controlli sporadici e occasionali della polizia”.

