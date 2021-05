Terni, ok dalla giunta all'ascensore panoramico alla cascata delle Marmore. Costerà 11 milioni

08 maggio 2021 a

L’ascensore panoramico alla cascata delle Marmore si farà. Il progetto vede la firma e la regia dell’imprenditore Giunio Marcangeli. Di fatto la sua società ha ceduto il progetto dell’operazione Cascata, dal valore di 40 mila euro, a un prezzo simbolico di un euro. La delibera è stata approvata venerdì 7 maggio in giunta e la società Marcangeli sarà quindi lo sponsor dell’opera una volta realizzata . “Lo faccio - spiega l’imprenditore - per amore del territorio di Terni e perché credo che il turismo sia una risorsa ancora tutta da sviluppare. Intorno a questo grande polo si può costruire una nuova economia anche in grado di produrre posti di lavoro”.

In realtà il progetto, denominato Water Way, è più ampio e vede in ballo ascensore, ma anche battelli ecosostenibili, con l’obiettivo di realizzare una vera e propria via d’acqua che da piazzale Byron porti i turisti sulle rive del lago di Piediluco, con il recupero degli antichi porti e del parco dei Campacci di Marmore fino al progetto di collegamento meccanico tra piazzale Vasi e il parco dei Campacci utilizzando le condotte della ex centrale idroelettrica. “Si tratta di un progetto di viabilità alternativa e intermodale - si legge nei documenti progetuali - che prevede un collegamento meccanico con cabina funicolare leggera e la navigabilità con battelli elettrici del fiume. Inoltre si parla di un intervento di rifunzionalizzazione di un manufatto esistente che è bene culturale con il restauro della vasca di carico e delle pareti delle vecchie condotte”,

E' dunque prevedibile un parere favorevole della Soprintendenza, visti i vincoli ambientali e quelli legati all’archeologia industriale. Per realizzare tutto il progetto, secondo una stima dei tecnici della società, servono circa 11 milioni di euro, soldi che, secondo quanto riferito dall’imprenditore, avrebbero già trovato parere favorevole alla copertura da parte della Regione per cinque milioni di euro e della Fondazione Carit per i restanti sei. “Ci sono state interlocuzioni-con l’assessorato regionale al Turismo e con la Fondazione Carit per mandare avanti questo progetto - conferma il sindaco Latini - e da parte nostra faremo il possibile affinché si possa concretizzare nel più breve tempo possibile”.

