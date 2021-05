Umbria, esplode azienda a Gubbio: quattro sotto le macerie. Due salvati, vigili del fuoco al lavoro

07 maggio 2021 a

Esplosione nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 maggio alla Greenvest di Gubbio in vocabolo Canne Greche, quattro le persone rimaste sotto le macerie, due sono state estratte vive dai vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio giunti subito sul posto. Sono poi arrivati anche i colleghi partiti dalla centrale di Perugia. Si lavora senza soste per raggiungere i due dispersi. L'esplosione è stata sentita in tutta l'area Ovest della città. L'azienda produce cannabis legale. I feriti sono ricoverati in ospedale.

Notizia in aggiornamento

