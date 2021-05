Terni, si toglie la vita a 20 anni dopo un litigio con la fidanzata. Inutili i soccorsi

07 maggio 2021 a

a

a

A Terni un giovane di 20 anni, venerdì 7 maggio, si è tolto la vita dopo essersi lanciato nel vuoto dal balcone dell’abitazione di un suo conoscente in via Montefiorino, al quartiere Cospea. Per il ragazzo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli operatori del 118 insieme agli investigatori della squadra volante della Questura di Terni che stanno indagando sul tragico episodio. Pare che il giovane ternano abbia deciso di togliersi la vita dopo un litigio con la fidanzata, ma le cause sono ancora in corso di accertamento. Il ragazzo non ha retto e dopo aver raggiunto la casa di un amico si è lanciato nel vuoto ed è morto dopo lo schianto sul selciato. La polizia sta raccogliendo alcune testimonianze per ricostruire l’accaduto con più esattezza. La salma del 20enne ternano è all’obitorio dell’ospedale a disposizione del magistrato. Agli agenti della squadra volante della Questura di Terni è spettata la triste incombenza di avvisare i familiari del ragazzo.

Articolo in aggiornamento

