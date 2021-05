Umbria, famiglia in visita ad Assisi semina il panico in piazza

07 maggio 2021 a

È successo in una delle piazze del centro storico di Assisi dove abitualmente, punto di ritrovo di grandi e piccoli.

Una macchina con a bordo tre persone è entrata nella piazza, interdetta al traffico veicolare e, procedendo pericolosamente tra i ragazzini presenti, si è fatta largo incurante della loro presenza fino a sostare proprio in mezzo all’area.

Dall’auto sono scesi un uomo e una giovane donna mentre un’altra donna è rimasta all’interno dell’auto in compagnia di due cani.

L’uomo, nonostante l’invito di un genitore a spostare la macchina in quanto area interdetta,ha risposto in malo modo mentre la figlia è entrata in chiesa.

L’altra donna, infastidita dalla presenza di alcuni bambini che giocavano nelle immediate vicinanze, ha cominciato ad aggredirli verbalmente in quanto la loro presenza provocava il forte abbaiare dei cani. A quel punto, alcuni genitori, preoccupati della scomposta reazione della donna hanno chiesto l’intervento della Polizia. Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Assisi appena avvicinatisi alla donna, in evidente stato di alterazione, sono stati aggrediti verbalmente dalla stessa che ha rifiutato di fornire le proprie generalità.

Poco dopo, di ritorno dalla chiesa, sono arrivati anche il marito e la figlia. Quest’ultima, con fare irrispettoso e assolutamente provocatorio, ha cominciato ad insultare i poliziotti cercando di ostacolare le attività di controllo cominciando a suonare ripetutamente il clacson della macchina. Le due donne, nonostante i moniti dei poliziotti e l’invito a mantenere un atteggiamento più consono e rispettoso, hanno continuato a fornire le generalità.

Solo grazie alla collaborazione dell’uomo, sono state identificate in una 57enne e una 28enne, residenti fuori regione, entrambe con precedenti di Polizia. Entrambe sono state denunciate. L'uomo, 58enne, anch’egli con precedenti, è stato multato per violazione del divieto di sosta all’interno di un’area interdetta al traffico.

