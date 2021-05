Gubbio, dj di Foligno ubriaca alla guida: ritiro della patente e auto sequestrata

Euro Grilli 07 maggio 2021 a

Escono dal locale dopo aver bevuto un goccio di troppo, salgono in macchina per tornare a casa ma vengono fermate dalla polizia locale di Gubbio, impegnata nei servizi di prevenzione che. dopo i controlli. trova la conducente del mezzo in evidente stato di ebrezza.

Da lì scattano le sanzioni, il ritiro della patente e il sequestro dell’auto con le due donne che riescono a tornare a casa solo a tarda notte dopo essere state “recuperate” dai parenti. Protagoniste dell’accaduto due ragazze di Foligno. Una delle due è un’artista, una disk jockey venuta a Gubbio per intrattenere i clienti di un locale del centro storico durante la cena. Con lei una amica 25enne. Dopo aver lavorato nel locale la musicista e l’amica si sono fermate a mangiare qualche cosa e hanno pasteggiato con del vino. Verso mezzanotte hanno preso l’auto per tornare a casa ma, appena uscite dal centro storico sono state fermate all’altezza della zona del teatro romano dove una pattuglia della polizia locale aveva piazzato un posto di controllo.

Gli agenti, dopo il disbrigo delle formalità di rito, si sono accorti che la donna alla guida aveva un atteggiamento particolare tale da far pensare che fosse ubriaca. A quel punto hanno proceduto a sottoporla all’alcol-test che effettivamente ha dato risposta positiva. Sono allora scattati il sequestro del mezzo e della patente, oltre alle altre sanzioni previste dal codice della strada. Le due folignati rimaste a piedi sono state costrette a chiamare alcuni parenti e solo più tardi sono tornate a casa con loro. L’auto è stata portata al deposito sequestro. Nel corso della stessa serata la pattuglia della polizia locale ha controllato altre decine di automobilisti, senza però riscontrare alcuna irregolarità. Sono proseguiti anche i controlli nei locali nell’ambito dei servizi mirati a garantire il rispetto delle normative anti Covid.

