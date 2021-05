Perugia, riapertura cinema. Il pubblico ha affollato subito le sale

Giovanni Dozzini 06 maggio 2021 a

Alla gente il cinema è mancato. Grandi dubbi non ce n'erano, ma giovedì 6 maggio, almeno a Perugia, se ne è avuta conferma. Per il gran giorno della riapertura la risposta del pubblico è stata ottima. Le platee di Méliès, Postmodernissimo, Sant’Angelo e Zenith si sono ripopolate dopo più di sei mesi di deserto e lavori di ammodernamento. Capienze ridotte (tra un terzo e metà del totale), misure di sicurezza ancor più stringenti di prima, attenzione estrema.

Gli stessi gestori guardano a questo nuovo inizio felicemente, ma con cautela. Perché è chiaro a tutti che la vera partita si giocherà quest'estate, con le arene pronte a partire intorno a metà giugno. Le prossime settimane, insomma, saranno una sorta di rodaggio. Il Postmodernissimo ha esordito con un nuovo classico come In the Mood for Love, nella versione restaurata. Il film del cinese Wong Kar-Wai è stato proiettato in contemporanea in Sala Donati e Sala Visconti, alle 17 e alle 19.30: sold out per tutte e quattro le proiezioni, per un totale di 144 paganti . Nei prossimi giorni toccherà al nuovo lavoro di Woody Allen Rifkin's Festival – sabato e domenica anche con un matineé alle 11 - e a Minari di Lee Isac-Chung.

Allen è in programmazione anche al Sant'Angelo (17.30 e 19.30), mentre al Méliès c'è Est di Antonio Pisu, del cui cast fa parte anche il perugino Jacopo Costantini (alle 19 tutti i giorni, anche alle 17 sabato e domenica). Infine lo Zenith, con il premio Oscar Nomadland della cinese Chloé Zhao: 17.30 e 19.30, più il matineé delle 11 di domenica. Il frutto meno amaro della pandemia sembra il nuovo spirito di collaborazione - “e di solidarietà”, dice Mirco Gatti di Méliès e Sant'Angelo - tra i tre cinema d'essai perugini, che hanno lavorato coordinandosi per riaprire insieme e mostrano l'intenzione di far fronte comune anche al cospetto delle case di distribuzione.

