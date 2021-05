Perugia, moto contro camion lungo via Pievaiola: morto 53enne

Fra. Mar. 06 maggio 2021 a

Incidente mortale lungo via Pievaiola nel primo pomeriggio di oggi: una moto, per cause in corso di accertamento, è finita contro un camion. Il motociclista è stato immediatamente soccorso da un'infermiera che si trovava a passare di li in quel momento. Il 118 è arrivato subito dal vicino Santa Maria della Misericordia ma purtroppo per l'uomo, un 53enne che non risiede a Perugia, non c'è stato nulla da fare. I medici della sala rossa del pronto soccorso hanno provato a rianimarlo ma il trauma riportato non gli ha lasciato scampo. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti i poliziotti della polizia locale di Perugia per tutti i rilievi del caso e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la moto viaggiava in direzione lago quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l'incidente. L'uomo risiedeva a Tavernelle.

