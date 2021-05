Orvieto, due cuccioli salvati da morte sicura dalla polizia stradale in autostrada

06 maggio 2021 a

Due cuccioli di cane – ai quali si è aggiunta, in una fase successiva, una terza cagnolina della stessa cucciolata – sono stati salvati da morte sicura nel tratto umbro dell’autostrada del sole, nel territorio di Fabro, in provincia di Terni, da una pattuglia della polizia stradale di Orvieto.

Gli agenti, nel corso del servizio di vigilanza stradale sulla A1, poco prima del casello di Fabro, si sono accorti della presenza sulla carreggiata dei due cuccioli, con movimenti impacciati dovuti alle poche settimane di vita, si muovevano pericolosamente tra le corsie di scorrimento. Immediatamente i poliziotti, con opportune tecniche operative, si sono attivati per rallentare il traffico, piuttosto intenso in quel momento, per scongiurare l’investimento dei due batuffoli di pelo, ed anche eventuali incidenti stradali.

Senza correre rischi, quindi, una volta rallentato il traffico, gli agenti si sono lanciati velocemente al centro della carreggiata e hanno recuperato i cagnolini.

Purtroppo, ben presto, la soddisfazione di aver salvato da morte certa i due cuccioli indifesi, è stata sopraffatta dal rammarico per la sorte toccata ad altri tre batuffoli della stessa cucciolata, investiti dalle auto in transito.

I cuccioli superstiti sono stati portati negli uffici del Reparto della Polizia Stradale e, dopo essere stati rifocillati e coccolati dai poliziotti, sono stati sottoposti alle cure del veterinario e quindi affidati al canile di San Gemini, dove sono a disposizione di chi volesse adottarli.

Successivamente, un'altra cagnolina, della medesima cucciolata è stata ritrovata all’incirca nello stesso luogo degli altri e recuperata da personale della viabilità autostradale, che l’ha consegnata sempre alla polizia stradale di Orvieto. Anche in questo caso la cucciolotta è stata rifocillata e coccolata, visitata dal veterinario e affidata ancora alla struttura di accoglienza per piccoli animali di San Gemini. In totale, quindi, sono tre i cuccioli in cerca di una famiglia: due maschi e una femmina di 70 giorni, ricoverati, come detto, nel canile della località delle acque minerali in provincia di Terni. Chi avesse intenzione di chiederne l’adozione si può rivolgere al Comune di Fabro.

La polizia stradale sta svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se i cuccioli siano stati persi da un veicolo in transito oppure abbandonati.

