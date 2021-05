Umbria, a Spoleto la scuola cerca aiuto per rinnovare istituti e ambienti

Filippo Partenzi 06 maggio 2021 a

Il Secondo Circolo Didattico di Spoleto chiama a raccolta genitori e mecenati per riqualificare gli ambienti frequentati quotidianamente dai bambini. Attraverso il progetto dal titolo “Belli fuori, belli dentro” si cercherà infatti di acquistare nuovi arredi e materiali da posizionare nelle classi e nelle aree verdi dei plessi, in modo tale da renderli più confortevoli e stimolanti dal punto di vista creativo. L’iniziativa è finalizzata a “garantire un futuro migliore per le nuove generazioni, sviluppandone le menti e allargandone gli orizzonti: ciò sarà possibile solo se l’intera comunità saprà credere in loro, collaborando nel processo”. Un progetto ritenuto quantomai necessario per far fronte a questa fase, legata all’emergenza Covid, “in cui si restringono gli spazi sociali, culturali, di interazione, di movimento”.

Ad essere coinvolte sono le scuole d’infanzia di Maiano, San Brizio, Collodi, Protte, Villa Redenta e Morro; le primarie Le Corone, Toscano, Villa Redenta e Sant’Anastasio. Plessi che la direzione vorrebbe totalmente rinnovare: da qui l’appello alle famiglie e ai cittadini della città. “In un periodo così complicato - fanno sapere dall’Istituto - stiamo cercando in ogni modo di rendere più fruibile ogni spazio all’interno ma soprattutto all’esterno di tutti gli edifici scolastici affinché i vostri figli possano vivere la scuola come un ambiente più favorevole possibile al loro apprendimento. Abbiamo inoltrato richieste di contributo a vari enti e aziende del territorio ma aiuti concreti stentano ad arrivare".

"Qualora ci fosse qualcuno di voi - si legge ancora - o conosciate persone che credano nella scuola e nella necessità di ricostruire un ambiente migliore per i nostri bambini, vi chiediamo di contribuire anche con un piccolo aiuto o pubblicizzare l’iniziativa. Un piccolo segno da voi lasciato, sarà un investimento significativo nelle generazioni future, un trampolino di lancio verso una prospettiva migliore”. Tutti i benefattori, in cambio, potranno utilizzare i rinnovati spazi come “laboratorio didattico per la divulgazione scientifica”, “show room per i prodotti della vostra azienda” oppure “investimento pubblicitario visibile attraverso i vostri manufatti, l’istallazione di targhe e manifesti”. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare la direzione didattica del Secondo Circolo al numero 0743.224594.

