Terni, presentato in Regione il progetto per il nuovo ospedale. Previsto investimento di 240 milioni

i rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese composto da Salc Spa di Simon Pietro Salini e da Abp Nocivelli Spa hanno illustrato alla presidente Donatella Tesei, all’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto e al sindaco di Terni Leonardo Latini la proposta per la realizzazione del nuovo ospedale di Tern, ovvero del nuovo polo della salute. Si tratta di una proposta di partenariato pubblico-privato che prevede un investimento complessivo di oltre 240 milioni di euro. Martedì 4 maggio le società presentatrici hanno protocollato la proposta progettuale presso gli uffici della Regione dell'Umbria.

“La Regione - hanno detto la Presidente Donatella Tesei e l’assessore alla Sanità Luca Coletto - dedica grande attenzione a tutti quei progetti che possono valorizzare sempre più il territorio ternano. Tra questi, il rifacimento dell’ospedale cittadino è ovviamente una tessera estremamente importante su cui la giunta sta convogliando il proprio impegno”. “Si tratta di un’occasione importantissima per il nostro territorio e per l’intera regione - ha affermato il sindaco di Terni, Leonardo Latini - in linea con quanto auspichiamo per il rafforzamento e l’ammodernamento del polo sanitario pubblico del ternano. E si inserisce nell’ambito dei rapporti positivi avviati da tempo dalla nostra amministrazione comunale con la Regione Umbria”. La proposta presentata sarà esaminata dalla Regione dell’Umbria seguendo l’iter di legge.

Entro 90 giorni la Regione dovrà esprimersi sull’interesse pubblico dell’opera. Successivamente, all’eventuale esito positivo, il progetto sarà fatto proprio e inserito negli atti programmatori per poi essere messo a bando secondo l’iter previsto dalla normativa. “Aspettiamo l’esito della procedura di legge - ha concluso il sindaco, Leonardo Latini - e comunque ritengo che il rinnovamento dell’ospedale possa portare un decisivo cambio di passo per il futuro della città a livello di tutela della salute, di posti di lavoro e di attrattività”. Soddisfazione per la presentazione del progetto è stata espressa anche da Nico Nunzi, referente della Lega Terni, e dai parlamentari leghisti umbri Valeria Alessandrini e Virginio Caparvi. I I lavori procederanno a blocchi nell'attuale sede di colle Obito dove sorgerà la nuova struttura sanitaria. La capienza dei posti letto rimarrà inalterata.

