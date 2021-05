Umbria, uomo di 47 anni scompare: ritrovato dopo ore dai vigili del fuoco

04 maggio 2021 a

I vigili del fuoco dell'Umbria sono stati mobilitati nella mattinata di oggi, martedì 4 maggio, per la ricerca di una persona. E' stata la squadra di Città di Castello ad effettuare le intense verifiche in località Ripole, proprio nel territorio del comune tifernate. Un uomo di 47 anni, infatti, si era allontanato dalla propria abitazione intorno alle ore dell'alba, ma non aveva fatto rientro.

Alle 11.30, dopo l'allarme per la presunta scomparsa, è iniziata la ricerca dei pompieri. Sul posto oltre agli uomini di Città di Castello, anche Ucl Centrale, Drago 53 di Arezzo, i cinofili di Macerata e di Ancona. L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute nei pressi di un'abitazione adiacente alla zona di ricerca, intorno alle ore 13.50.

Sempre nella giornata di oggi, martedì 4 maggio, i vigili del fuoco dell'Umbria sono dovuti intervenire in località Carbonesca, nel territorio di Gubbio a causa di un incidente stradale. L'autista di un furgone, infatti, aveva perso il controllo del mezzo ed era finito fuori strada. Un grave incidente, con il mezzo che si è ribaltato più volte. L'autista ha riportato vari traumi. E' stato soccorso e trasportato velocemente all'ospedale di Branca per essere sottoposto alle medicazioni e alle cure del caso. Sul posto gli uomini di Gubbio e della centrale con l'autogru per procedere al recupero del mezzo.

