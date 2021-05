Perugia, la zona gialla fa il pollice più verde. Gare per il decoro urbano

03 maggio 2021 a

A Perugia zona gialla fa il pollice verde. Dal centro storico alla periferia c’è voglia di abbellire la città con fiori, piante e pulizia. E c’è interesse a farlo insieme, spronandosi a vicenda. Dopo il concorso indetto dall’associazione Portieri di quartiere nella zona di Fontivegge finalizzata all’abbellimento di balconi e facciate con piante e fiori, anche il Rione di Porta Eburnea, nel centro storico, lancia il suo concorso e lo stesso fa l’associazione Filosofiamo in via dei Filosofi.

Un premio al balcone più fiorito



Nello specifico: Perugia in fiore è il concorso lanciato dal Rione di Porta Eburnea Aps e il Garden Club per abbellire non solo balconi, facciate e terrazzi curati, ma anche impreziosendo ingressi, vicoli e piazzette. “Il proposito – spiegano gli organizzatori – è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del verde nel contesto urbano e nella tutela della biodiversità”. La partecipazione al concorso è gratuita e l’iscrizione è aperta a tutti i residenti. L’allestimento è a carico dei partecipanti; è prevista la possibilità di acquisto di fiori e piante e terricci presso i vivaisti sponsor della manifestazione con uno sconto del 15%. Chi è interessato a partecipare troverà il modulo di iscrizione, il bando e il regolamento sul sito web www.portaeburnea.it. Sarà possibile iscriversi a partire dall’8 maggio fino al 30 giugno. Al momento dell’iscrizione i partecipanti riceveranno, insieme all’attestato di partecipazione, l’elenco dei vivaisti convenzionati.

La premiazione dei vincitori avverrà il 12 settembre. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Perugia.

Il concorso floreale fa il record di adesioni



Balconi e giardini fioriti nel quartiere è il concorso fotografico indetto dall’associazione Filosofiamo. Gli organizzatori nel mese in corso e ai giugno scatteranno foto nel quartiere. Il materiale raccolto sarà oggetto di una esposizione nella sede dell’associazione in via dei Filosofi e pubblicato nei profili social. Per partecipare basterà segnalare la propria opera al numero 3351200921 o ai consiglieri addetti. Previsti premi e il 10% di sconto sull’acquisto di piante e vasi nel punto di vendita del quartiere

Domenica 9 maggio il Tavolo delle associazioni del centro storico ha lanciato l’iniziativa Pulizie di primavera, i post rimbalzano già nei social per il reclutamento di volontari. Per saperne di più seguire l’hastag #perugiabellaepulita.

A spasso nella città dei vicoli e dei balconi fioriti

