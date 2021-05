Perugia, l'acropoli invasa dalla gioia dei tifosi biancorossi

03 maggio 2021 a

Erano pronti a festeggiare l’agognato ritorno in serie B. Al fischio finale caroselli di tifosi sono comparsi un po’ ovunque in città, a partire dal Curi e dal centro storico, invaso da un corteo di perugini che festeggiavano i grifoni. Fuochi d’artificio, cori, fumogeni, un mare colorato di biancorosso ha invaso piazza IV Novembre e il corso. A congratularsi col Perugia, il sindaco, Andrea Romizi e l’assessore allo sport, Clara Pastorelli che annunciano: “La promozione rende più stimolante il lavoro che ormai da mesi l’Amministrazione comunale sta svolgendo in merito alla realizzazione del nuovo Curi. Lo merita il Perugia, lo merita la nostra città”.

Nella nota, Romizi e Pastorelli aggiungono: “L’Amministrazione tutta si congratula con l’AC Perugia Calcio, il Presidente Massimiliano Santopadre, la dirigenza, il tecnico Fabio Caserta, lo staff tecnico, la squadra e tutti i collaboratori, per il pronto ritorno in serie B. Una promozione fortemente desiderata dopo l’amara retrocessione dello scorso agosto e che riposiziona il Perugia in una categoria più consona alla storia e alla tradizione della stessa società. Una grande gioia da condividere con tutti i tifosi e gli appassionati del Grifo che anche quest’anno, pur nel pieno dell’emergenza sanitaria e i relativi divieti, non hanno fatto mancare il loro apporto in termini di affetto e vicinanza alla squadra. Una stagione dura, contraddistinta anche da momenti sportivamente difficili, dove tecnico e giocatori hanno saputo far valere le loro qualità, uno spiccato spirito di gruppo e quella tenacia, che è valsa la rimonta decisiva sul Padova”.

“Vive congratulazioni” anche dall’assessore regionale allo sport, Paola Agabiti, “per questo grande traguardo ed i migliori auguri per la stagione che verrà. Oggi si festeggia il ritorno della squadra in serie B, nella consapevolezza che questa non è solo una grande giornata per lo sport perugino, ma per tutta la comunità regionale che in una sola stagione sportiva riporta in serie B le due principali realtà calcistiche della regione”. Congratulazioni anche del presidente della Provincia, Luciano Bacchetta: “La Provincia di Perugia saluta con grande partecipazione e soddisfazione l'immediato ritorno del Perugia calcio in Serie B dopo una stagione lunga, difficile e alla fine esaltante che ha visto il pronto riscatto dei Grifoni”.

