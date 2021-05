Gubbio, tracce di popolazioni antiche del nord Europa nella chiesa di San Felicissimo. La scoperta di tre studenti

02 maggio 2021 a

L’ipotesi è affascinante, suggestiva e apre interrogativi su antichissime migrazioni nel continente europeo: nella zona del cimitero, e più precisamente nei pressi della chiesa di San Felicissimo a Gubbio, secondo studi archeologici potrebbero esserci tombe di popolazioni provenienti dall’estremo nord, forse guerrieri vichinghi. Al momento, a sostegno, ci sarebbe soltanto una “traccia” che sembra però attendibile.

Qualche tempo fa due studiosi provenienti da Milano, su autorizzazione della Sovrintendenza di Perugia, si sono rivolti all’amministrazione comunale per avere assistenza durante un sopralluogo da effettuare proprio vicino a quella che è considerata la chiesa più antica di Gubbio, edificata tra il decimo e l’undicesimo secolo, costruita su un precedente luogo di culto altomedievale, come testimoniato dalla campagna di scavo del 2008 che ha riportato in luce alcune tombe risalenti a quel periodo.

Negli ultimi mesi la chiesa è oggetto di studio anche da parte di tre studenti dell’Università di Perugia, Roberto Scungio, Francesco Mariani e Chiara Monarchi (gli ultimi due sono eugubini) che stanno realizzando una mappatura totale della chiesa per un progetto di ristrutturazione e restauro. I tre laureandi utilizzano mezzi di rilevazione particolari, tra cui laser sofisticati. Durante il loro lavoro hanno ritrovato una vertebra umana di dimensioni più grosse rispetto a quelle degli altri scheletri presenti nella chiesa. Una vertebra, in altre parole, compatibile con lo scheletro di una persona alta circa due metri. Dimensioni umane fuori dal comune per quei tempi, quanto meno a queste latitudini, dove l’altezza media per la stragrande maggioranza della popolazione era compresa tra il metro e cinquanta e il metro e sessantacinque. Il ritrovamento supporterebbe l’ipotesi delle tombe di popolazioni provenienti dal nord, forse proprio vichinghi.

La presenza di scheletri nella zona di San Felicissimo è nota fin dal medioevo. L’area anche era adibita a necropoli, come testimoniano le tombe con resti di ossa umane dietro l’abside. Era una chiesa molto importante (tra i tanti studi molto precisi quelli dell’archeologo Filippo Paciotti della storica dell’arte Elisabetta Carlino) come attesta un antico documento su una una donazione del vescovo Ubaldo Baldassini del 7 Maggio 1160. In un documento si riporta che “due sono in particolare le prerogative attribuite da Sant’Ubaldo: la possibilità di seppellire presso la chiesa di San Felicissimo e la libera facoltà di intervenire, scomunicare e correggere i propri parrocchiani. Queste particolari concessioni non solo sono immutabili ma chiunque si opponga ad esse è passibile di scomunica”. Privilegi poi riconfermati da Papa Alessandro III intorno al 1161 e dal vescovo Offredo nel 1184. La chiesa fu frequentata dai fedeli fino al 1884, quando fu chiusa in seguito all’inaugurazione del cappellone del nuovo cimitero comunale. Nel 1982 per intervento dell’allora presidente dell’Azienda di Soggiorno e Turismo, Ubaldo Palmi, con l’aiuto tecnico dell’architetto Giovanni Venturini della Soprintendenza dell’Umbria, si arrivò al primo recupero.

