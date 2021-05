Terni, l'Arma dei carabinieri in lutto per la scomparsa del luogotenente Leonardo Ferrante. Aveva 57 anni

Antonio Mosca 02 maggio 2021 a

a

a

L’Arma dei carabinieri è in lutto a Terni per la scomparsa del luogotenente Leonardo Ferrante. I suoi colleghi lo ricordano commossi come “un fratello e un amico che è stato un carabiniere, oltre che un uomo, esemplare per tutti”. Il luogotenente Leonardo Ferrante, originario della provincia di Avellino, a 57 anni, lascia la sua amatissima famiglia, la moglie e i due figli, dopo un periodo di malattia che lo ha visto combattere, fino all’ultimo giorno, con la forza e la determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. La notizia della sua morte si è appresa sabato primo maggio ed è subito circolata in città dove il 57enne era molto conosciuto e stimato. Quasi tutta la sua carriera è trascorsa a Terni dove è diventato un punto di riferimento per molti guadagnandosi la stima dei colleghi carabinieri, ma anche dei magistrati e dei professionisti che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.

Il colonnello Davide Rossi è il nuovo comandante

Determinato, caparbio ed acuto investigatore, ha condotto numerose indagini che hanno consentito di fare giustizia nel senso più profondo del termine, perché al rispetto ed all’applicazione della legge il luogotenente Leonardo Ferrante ha sempre unito il rispetto per le persone ed in particolar modo per le vittime dei reati. Lascia un vuoto incolmabile al comando di via Radice così come in tutta la città di Terni. “Oggi - fanno sapere dal comando provinciale dell’Arma - dopo gli insegnamenti che ci ha lasciato, lavorando gomito a gomito con noi fino a qualche giorno fa, lo vogliamo ricordare con il suo sorriso e con l’uniforme che, è proprio il caso di dire, aveva cucito sulla sua pelle”.

L'addio a Osvaldo Baldi, il nonno dei carabinieri. Aveva cento anni

I carabinieri e l’intera città lo saluteranno lunedì 3 maggio, alle ore 10, nella chiesa di San Pietro dove si svolgeranno i funerali nel rispetto della normativa anti Covid. A Leonardo Ferrante, che lavorava da anni come carabiniere nella sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Terni, si devono indagini di grande rilevanza, anche nazionale, tra cui quella sulla scomparsa della donna amerina Barbara Corvi che proprio di recente ha fatto registrare importanti sviluppi.

Il procuratore Liguori: "Stiamo verificando le dichiarazioni del marito di Barbara Corvi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.