Umbria Jazz, Tesei fa capire che ci sarà Bob Dylan. Colapesce e Dimartino al Festival dei Due Mondi

Bob Dylan potrebbe partecipare alla prossima edizione di Umbria Jazz. In sostanza mancherebbero soltanto dettagli per definire la sua presenza considerata già scontata. Lo ha fatto capire la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante la trasmissione di Umbria Radio dal titolo Burattini senza fili, condotta da Pierpaolo Burattini e da Federico Fabrizi. La governatrice di fatto ha lasciato capire che la presenza di Bob Dylan è ormai molto più che probabile. "Bob Dylan? - ha dichiarato - Mi piace e mi auguro di averlo presto in Umbria, in occasione di Umbria Jazz". La presidente Tesei durante la trasmissione ha inoltre ufficializzato la presenza di Colapesce e Dimartino al prossimo Festival dei Due Mondi di Spoleto: la canzone che è stata proposta dai due artisti al Festival di Sanremo, intitolata Musica Leggerissima, sta avendo un grande successo ed è una delle più trasmesse nelle radio.

Nel corso della trasmissione di Umbria Radio ovviamente non si è parlato soltanto di spettacolo e manifestazioni, ma anche della definizione del Pnrr regionale e di diversi suoi aspetti, ma anche della situazione politica. "In questa fase - ha dichiarato la governatrice dell'Umbria - ritengo opportuno ribadire il mio appello all’unità a tutte le forze politiche per affrontare la sfida decisa che abbiamo di fronte e che ridisegnerà il futuro della nostra regione”. Massima compattezza, dunque, affinché la regione possa ripartire con forza e ottenere il massimo, ovviamente in particolare dal punto di vista economico e sociale.

La presenza di Bob Dylan a Umbria Jazz sarebbe ovviamente notevole dal punto di vista musicale e non solo. Nato negli Stati Uniti a Duluth nel 1941, il 24 maggio taglierà il traguardo degli ottant'anni. E' considerato uno dei cantautori, compositori, musicisti e poeti più apprezzati e amati di tutto il mondo. Nella sua lunga e intensa carriera ha realizzato ben 77 album: 29 in studio, 16 live e 22 raccolte. Clicca qui per ascoltare le dichiarazioni di Donatella Tesei.

