Perugia, giovane trovato morto, era elettricista e calciatore. "Un bravo ragazzo"

Alessandro Antonini e Francesca Marruco 28 aprile 2021 a

a

a

Si chiama Samuele De Paoli il 22enne di Bastia Umbria trovato morto nudo in un fosso a Sant'Andrea delle Fratte, nel territorio di Perugia. Sul corpo gli uomini della polizia scientifica hanno trovato segni di colluttazione e contusioni. Ma non è ancora chiara la causa del suo decesso. Il pm Giuseppe Petrazzini ha fissato l'autopsia per la mattina di sabato primo maggio. L'incarico è stato affidato a Sergio Scalise Pantuso. Verrà eseguito anche l'esame tossicologico per capire se il giovane abbia assunto stupefacenti.

Video su questo argomento Giovane trovato morto. Scena shock per il testimone: "Ho visto le gambe"

A fianco al corpo è stata trovata l'auto, una Fiat Panda rossa, intestata alla madre del giovane, con il sedile anteriore destro sdraiato. Un finestrino e uno sportello erano aperti. Samuele è un ex giocatore del Bastia calcio e lavorava in una ditta di elettricisti, ha raccontato un vicino di casa che è accorso sul posto dove è stato trovato il cadavere. Al Newbar di Cipresso, dove abitava, lo descrivono come un ragazzo tranquillo, senza dipendenze da sostanze oppure problemi di altra natura. "Lo abbiamo visto ieri mattina - ha spiegato la titolare del bar - ed era tranquillo come sempre - Un bravo ragazzo, così lo conoscevamo". La madre su Facebook ha chiesto con un post pubblico di aiutarla a capire come è morto il figlio.

Video su questo argomento Sospetto omicidio, giovane trovato morto. Cadavere nudo Alessandro Antonini

Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 aprile, la donna è stata sentita in questura dagli inquirenti. Sul caso sta indagando la squadra mobile di Perugia. A intervenire sul posto è stata la Volante della Polizia di Stato. L'allarme era stato dato da un uomo che stava facendo jogging. Quando ha notato la macchina si è avvicinato, inizialmente pensando che si trattasse di una vettura rubata. Poi ha visto il corpo del giovane ed ha immediatamente dati l'allarme. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati poliziotti e carabinieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.