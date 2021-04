Perugia, cadavere dietro al circolo Perugina: giovane uomo completamente nudo. Sospetto omicidio

28 aprile 2021 a

Una persona senza vita è stata trovata a Perugia in una strada di campagna. E' accaduto nella zona di Sant'Andrea delle Fratte, in via Battifoglia, dietro al circolo dipendenti della Perugina. Il cadavere accanto ad una Fiat Panda rossa. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia e il pubblico ministero Giuseppe Petrazzini che hanno immediatamente avviato le indagini.

Video su questo argomento Sospetto omicidio, giovane trovato morto. Cadavere nudo Alessandro Antonini

Massimo riserbo da parte degli inquirenti, ma al momento sembra che si tratti di un sospetto omicidio. Il corpo sarebbe quello di un ragazzo del 1999 di Bastia Umbra, completamente nudo. La scoperta è stata di una persona che stava facendo jogging.

(Notizia in aggiornamento)

