Covid in Umbria, due mesi per l'ok ai progetti del Recovery: ecco gli investimenti fuori dagli assi governativi

Recovery fund, dopo l’ok delle camere e la presentazione all’Ue del piano nazionale, l’Umbria ha due mesi di tempo per fare inserire i 45 progetti da 3,1 milioni.

“In attesa dell’ok dell’Unione europea prenderà il via la fase attuativa cui concorreranno regioni ed enti locali. Dobbiamo essere uniti nel fare lobby in questa fase, per portare a casa il massimo possibile per l’Umbria”, ha detto ieri la governatrice Donatella Tesei in consiglio regionale. Un appello alle forze sociali e alle opposizioni, che però ieri sono andate con risoluzioni autonome bocciate dall’aula.

Il piano di ripresa e resilienza dell’Umbria solo in parte si innesta nelle linee guida del Pnrr. Un miliardo su tre circa riguarda edilizia sanitaria (400 milioni) e scolastica (altri 400), con progetti senza un collegamento “verticale” con gli assi nazionali. Da segnalare il vuoto sulle politiche attive del lavoro e l’impresa manifatturiera: settori in cui invece il piano nazionale insiste. Le opere infrastrutturali sembrano già acquisite: raddoppio Orte-Falconara, ex Fcu, Fano Grosseto e Orte Civitavecchia. Sei miliardi dagli assi nazionali di cui usufruirà l’Umbria. Si aggiungono 600 milioni di quota parte di 1,78 miliardi di fondo complementare per le aree terremotate: sono svincolati dalla rendicontazione al 2026 e utilizzabili con più respiro.

Per Tesei “l’Umbria ha fatto tutto ciò che doveva in questa prima fase”. Ora, a fronte di un crollo del Pil sopra la media nazionale acuito dalla crisi Covid, la Regione punta al rilancio turistico usufruendo dei dati positivi in questa fase della pandemia. “Puntiamo a chiudere la campagna vaccinale entro il 31 agosto se arriveranno le dosi. L’Umbria ha superato la terza fase, è una tra le prime regioni a poter guardare alla bella stagione con la guardia alta. Se sapremo riavviare la macchina turistica come nel 2020 anche il 2021 sarà da record, torneranno a salire fiducia e consumi”.

Due le condizioni da rispettare: mascherina Ffp2 al chiuso, distanze di sicurezza, spingendo sulle vaccinazioni.

