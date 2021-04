Perugia, lezioni di musica in dad al liceo. Protestano i genitori

28 aprile 2021 a

Lezioni pomeridiane online, protestano i genitori degli alunni della sezione musicale del Liceo Mariotti. Dopo la lettera accompagnata da 116 firme indirizzata alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, i genitori, sostenuti dal comitato Priorità alla scuola, hanno organizzato un mini sit-in per far valere le ragioni dei loro figli.

A farsi portavoce del malcontento generale è Antonella Valoroso, docente e attivista del comitato Pas. “I nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno diritto a fare lezione di strumento individuale in presenza - ha spiegato - Siamo stati comprensivi e concilianti, abbiamo aspettato pazientemente che la musica iniziasse davvero. Ma a questo punto, dopo l’ultima nota del ministero che ribadisce che le lezioni in presenza devo essere una priorità nazionale, non ci sono più scuse che tengano: le lezioni individuali di strumento, che peraltro negli altri licei umbri e italiani non si sono mai fermate, devono ripartire immediatamente”.

I genitori fanno presente che nella vicina Città della Pieve, per esempio, dove esiste un uguale liceo ad indirizzo musicale le lezioni pomeridiane si tengano regolarmente in presenza. “Qui - ribadiscono - siamo in dad ormai dal 27 ottobre. Ora, se per le altre materie è difficile l’insegnamento a distanza, per lo studio di uno strumento musicale è quasi impossibile”. A vuoto, nella giornata di ieri, ogni tentativo di parlare con la dirigente scolastica, Giuseppina Boccuto. “Anche noi da mesi stiamo cercando inutilmente un confronto con lei”, evidenziano i genitori. Per adesso l’unico contatto, indiretto, è con l’ultima circolare firmata con la quale si avvisa che le lezioni di strumento musicale si terranno, sino alla fine dell’anno, a distanza. “Ma noi non abbiamo intenzione di arrenderci - evidenzia Valentina Valoroso - Stiamo pensando a nuove azioni per far valere i nostri diritti e, soprattutto, quelli dei nostri ragazzi”.

