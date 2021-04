Cina, fedele multato per la messa del vescovo sotterraneo: tradito accordo col Vaticano

Pietro De Leo 27 aprile 2021 a

Una persecuzione sempre più capillare contro i “vescovi sotterranei” da parte del regime di Pechino. E’ quello che denuncia l’agenzia cattolica “Asia News” riportando quanto avvenuto nello Zehjiang. Qui, un cittadino che aveva offerto ospitalità ad un vescovo “sotterraneo” (si chiamano così quelli non riconosciuti dal partito), monsignor Shao Zhumin è stato fatto oggetto di una multa considerevole, per l’equivalente di quasi 26 mila euro.

L’agenzia riporta che nella denuncia è stato sottolineato l’aver messo a disposizione del chierico la cappella privata “per attività religiose illegali”, oltre al fatto che gli è stato offerto il pranzo in famiglia ed è stato consentito di riposare qualche ora. Quanto avvenuto, infatti, rientra sotto la normativa dei “Nuovi regolamenti per le attività religiose”, ossia un corpus di prescrizioni in base alle quali le funzioni devono sottostare ad una serie di limiti e svolgersi soltanto in luoghi registrati ed autorizzati presso il governo centrale.

Cosa che, pare, il cittadino in questione aveva fatto con la propria cappella. Allora, riporta sempre Asia News, la contestazione individuata è stata un’altra: “in quanto l’organizzazione delle attività illegali è stato ordinato da un’istituzione straniera, ciò va contro il principio di indipendenza, autonomia ed auto amministrazione della Chiesa in Cina”.

A questo punto, però, la vicenda apre ad un altro tema di dibattito, ossia l’accordo tra il regime cinese e la Santa Sede rinnovato nello scorso autunno. Già in quei mesi, il mondo conservatore americano aveva criticato l’impianto di quell’intesa, che ruotava attorno la nomina condivisa (tra Santa Sede e regime comunista) di nuovi vescovi ma non affrontava il tema della chiesa sotterranea. E proprio sui dubbi che ruotavano attorno il rinnovo dell’accordo si era espresso rumorosamente l’allora segretario di Stato Mike Pompeo, negli ultimi mesi dell’amministrazione Trump.

“L’accordo sino-vaticano non ha protetto i cattolici”, scriveva sul sito cattolico americano “First Things”, invitando le diplomazie della Santa Sede a non sottoscrivere il rinnovo, ventilando senza tanti giri di parole che se lo avessero fatto, il Vaticano avrebbe perduto la sua “autorità morale” e quella portata storica che ha sempre visto il soglio di Pietro sfidare i regimi comunisti, in Europa come in Asia e in America Latina. Ne nacque uno scontro diplomatico, da cui filtrò lo sdegno di Papa Francesco per l’intervento del Segretario di Stato della Casa Bianca. Ma oggi, a qualche mese di distanza, notizie come quella denunciata da Asia News dimostrano che probabilmente Pompeo non aveva tutti i torti.

