Foligno, in vendita per 950 mila euro il monastero di Santa Caterina

Il monastero di Santa Caterina in pieno centro a Foligno è stato messo in vendita per 950 mila euro. Le suore clarisse non ci sono più dal 2017, per la precisione dal 5 giugno quando venne chiuso per “l’esiguo numero e l’età avanzata delle monache e presenti” che, come riportava una nota della Diocesi, “facevano temere per il futuro la fine dell’autosufficienza”.

Nell’annuncio della vendita pubblicato sul sito immobiliare.it dove vengono descritte le caratteristiche del complesso monastico, che sorge tra via dei Monasteri e via Niccolò Alunno, nonchè le modalità di acquisto, con possibilità di contrarre un mutuo e di versare una caparra iniziale. Il monastero ha ospitato le suore clarisse dal 1887, dopo la chiusura la struttura è stata commissariata dalla Santa Sede che ha nominato come commissario un frate minore che la gestisce dal punto di vista amministrativo e che l’ha assegnata ad una comunità di monache carmelitane, presenti fino all’anno scorso.

