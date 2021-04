Covid in Umbria, il minimetrò di Perugia rischia un altro passivo di bilancio

Alessandro Antonini 26 aprile 2021 a

Il minimetrò rischia un nuovo squilibrio economico, dopo il rosso da 226.140,55 del bilancio 2020 coperto con la riserva straordinaria e il fondo per la seconda tratta. Tutto per colpa del Covid, sostiene l’amministratore unico, Sandro Paiano, che ha espresso “preoccupazione per il perdurare della crisi epidemiologica ed ha evidenziato che qualora tale situazione non dovesse, in tempi relativamente brevi, tornare alla normalità, o quasi, si aprirebbe uno scenario prospettico di disequilibrio economico e finanziario”. E’ tutto scritto nella delibera della giunta comunale di Perugia approvata il 21 aprile. Paiano ha predisposto la relazione sulla gestione nella quale ha evidenziato “il risultato negativo del bilancio 2020 a causa delle conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria che ha interessato tutto il periodo ed i cui effetti sono tutt’ora in corso”.

Ha anche sottolineato che si conferma comunque “una condizione di solidità patrimoniale e finanziaria”. Da qui l’amministratore ha predisposto anche la relazione sul governo societario evidenziando che, nell’ambito dei programmi e delle attività di valutazione del rischio, “i principali indicatori di bilancio, sviluppati sull’ultimo quinquennio, danno evidenza di una condizione di continuità aziendale, fermo ovviamente il ‘rientro’ in tempi relativamente brevi dalla crisi generale conseguente all’epidemia”. La perdita d’esercizio, come indicato nella relazione dell’amministratore “è da ricondurre esclusivamente alla caduta degli introiti da biglietteria, causata dall’emergenza Covid-19, introiti che rispetto all’esercizio precedente hanno registrato una flessione di circa il 65%, in valore assoluto 1.554.000 euro”. Il corrispettivo del Comune è rimasto pressoché in linea con quello dell’esercizio precedente. I valori della perdita sono stati comunque “nettamente inferiori alla richiamata contrazione dei ricavi da biglietteria sia per effetto di misure mitigative messe in campo dalla società sul fronte del contenimento dei costi che da misure compensative dei minori introiti da traffico per il comparto del trasporto pubblico locale messe in campo dallo Stato”.

Tra gli altri ricavi per l’anno 2020 si è infatti registrata la somma di 249.033,30 euro “quale contributo in conto gestione per indennizzi mancati ricavi da Tpl connessi all’emergenza Covid”. Non ci sono novità, invece, rispetto alla vendita delle quote della società da parte del Comune. La stima dei ricavi è di 12 milioni di euro. Era uno dei punti richiesti dalla Corte dei conti nel piano di salvataggio del bilancio di Palazzo dei Priori.

