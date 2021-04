Terni, ragazzo colpito con un pugno. La polizia sulle tracce dell'aggressore in fuga

25 aprile 2021 a

A Terni un giovane è stato aggredito alle spalle con un pugno senza sapere da chi né perché. Almeno questo è quanto ha raccontato alla polizia di Stato un ragazzo ternano appena maggiorenne costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo essere stato colpito dalle spalle all’altezza dell’orecchio. Il ragazzo, intorno alle 19 e 30 di sabato 24 aprile, stava passeggiando in un vialetto del parco Ciaurro insieme ad altri due amici quando all’improvviso è stato aggredito da qualcuno che lo ha colpito con un pugno.

Agli agenti della squadra volante, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, il ragazzo non avrebbe saputo fornire spiegazioni circa una possibile motivazione di quanto accaduto: avrebbe detto di non aver visto bene l’aggressore, fuggito subito dopo il colpo sferrato da dietro le spalle. Anche i suoi amici non avrebbero visto l’autore del gesto né compreso bene le cause. A quanto sembra l’aggressore sarebbe stato un altro giovane e avrebbe agito da solo, ma anche su questo particolare al momento non c’è molta chiarezza. Sulla vicenda la polizia di Stato sta comunque indagando, in particolare si cercano testimonianze di chi potrebbe avere visto la scena. Il ragazzo è stato medicato con una prognosi stilata da medici del Santa Maria di dieci giorni, salvo complicazioni.

La dinamica della vicenda, qualora venisse confermata, non può non sollevare preoccupazione, visto che chiunque si sarebbe potuto trovare al posto di questo ragazzo aggredito improvvisamente mentre passeggiava con tranquillità nel parco al centro della città, tra altre persone e in pieno giorno. Il parco Ciaurro purtroppo è spesso teatro di situazioni poco lecite, a cominciare dallo spaccio di droga che più volte ha reso indispensabile l’intervento delle forze dell’ordine. In molti hanno chiesto in più di un'occasione l’installazione di videocamere di sicurezza e maggiori e più costanti controlli durante la settimana in tutta la zona.

