Umbria, vaccinati oltre 5mila over 80 nel giorno della Liberazione. Nasce centro hub a Perugia

Sono state 5.115 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Umbria nella giornata di oggi, domenica 25 aprile, ai cittadini ultraottantenni. Ad ufficializzare il dato è stato l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto. Ovviamente fondamentale è stato il grande impegno dei medici e degli operatori della sanità. La giornata è stata dedicata alla vaccinazione degli over 80 anticipando gli appuntamenti che erano stati presi in passato per i mesi di maggio e giugno.

I cittadini interessati nei giorni precedenti avevano ricevuto un sms con il quale si indicava la nuova data fissata nella giornata di oggi e il punto vaccinale in cui recarsi. Entro le 17 sono stati vaccinati 4.183 cittadini di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni e 932 over 90. E' stato dunque aumentato notevolmente il numero degli ultraottantenni che hanno ricevuto la dose di vaccino. Di questi 2.756 sono stati del territorio della Usl Umbria 1, come ha sottolineato un comunicato ufficiale della stessa Usl. Nel distretto del Perugino erano in programma 768 inoculazioni.

Nei prossimi giorni, inoltre è prevista anche l’apertura di un centro vaccinale hub presso il cva di Ponte San Giovanni di Perugia, che sarà cogestito insieme ai medici di medicina generale che si alterneranno, nei tempi e negli spazi a disposizione, con i team vaccinali dell’Usl Umbria 1. Stando ai dati del ministero della salute (ore 18.30 di oggi 25 aprile, quindi sicuramente ancora da aggiornare) sono 269.215 le dosi di vaccino che sono state somministrate in Umbria. 158.210 alle donne e 111.005 agli uomini. Ovviamente la categoria degli over 80 resta la principale. A livello nazionale le dosi somministrate sino ad ora sono state 17 milioni 592.423. I cittadini che hanno già ottenuto la vaccinazione completa (quindi due dosi oppure lJohnson&Johnson) sono 5 milioni 187.303.

