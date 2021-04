Marsciano, cantautrice realizza album per aiutare le donne con il cancro al seno

Massimo Fraolo 25 aprile 2021 a

C’è anche la cantautrice Giorgia Bazzanti di Marsciano tra le 12 italiane ad aver realizzato un album che sosterrà le donne con carcinoma al seno. Andrà a questa causa, grazie alla collaborazione con Il Punto rosa di Santarcangelo di Romagna, associazione che si adopera per sostenere le donne colpite dalla malattia, il ricavato delle vendite.

L’album si chiama Benvenute e il brano di Giorgia, tra i 12 dell’album, è Famme giocà, una canzone scritta in dialetto marscianese e già seconda traccia del suo album Non eri prevista, uscito nel 2019 e prodotto da Guido Guglielminetti, lo storico bassista e produttore di Francesco De Gregori. Con lei ci sono Flo, Francesca Incudine, Paola Rossato, Ilaria Pilar Patassini, Sarah Stride, Giulia Pratelli, Eleonora Betti, Ilaria Porceddu, Marlò, Katres e Veronica Marchi. Una squadra in rosa per regalare una speranza attraverso musica d’autrice. “Non eri prevista album frutto di tante collaborazioni importanti – spiega Giorgia Bazzanti – ha continuato ad ottenere preziosi successi anche durante questo anno. Tema centrale è una femminilità che si esprime in tante forme diverse e che si afferma con forza, coraggio e libertà, oltre stereotipi e pregiudizi. Sono contenta dunque di essere stata inserita con uno di questi miei brani proprio in Benvenute, perché mi riconosco particolarmente nella visione, nel pensiero e nella sensibilità di questo progetto.”

Tumore al seno, Europa Donna “Test genomici non ancora rimborsati” “Benvenute è un progetto che riguarda l’accoglienza e la condivisione – raccontano Chiara Raggi e Michele Neri hanno curato la direzione artistica dell’iniziativa – due parole che in questo momento storico rinnovano il loro valore. Preziosa la sinergia con Il Punto rosa. L’idea di seminare, coltivare e poi diffondere la bellezza della canzone d’autrice è alla base di Musica di seta, una casa costruita passo a passo, con amore e passione”. Giorgia, sempre con la produzione di Guglielminetti, continua attualmente il suo percorso artistico e professionale da cantante e cantautrice, collabora con varie scuole ed è insegnante di canto, vocal coach e direttrice didattica del G StudioLab (con sede a Marsciano). L’album è in uscita il 29 aprile, in formato cd.

