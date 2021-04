25 aprile, la governatrice dell'Umbria Tesei: "Occasione per celebrare i valori di democrazia e resistenza"

25 aprile 2021 a

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei ha partecipato questa mattina, a Perugia, alle cerimonie organizzate in occasione del 25 aprile, festa della Liberazione, svolte nel rispetto dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria.

"Ci troviamo, per il secondo anno consecutivo, a dover vivere una data cruciale per il nostro Paese senza poterla celebrare tra le tante persone che avrebbero voluto partecipare alle manifestazioni che onorano i valori di democrazia e resistenza. Così come accaduto lo scorso anno, però, questo non può e non deve sminuire né il senso che il 25 aprile porta in sé, né il ricordo delle tante persone che hanno donato la vita per la Libertà. Oggi le istituzioni presenti alle celebrazioni rappresentano ogni singolo cittadino", ha detto la presidente nel capoluogo umbro."«Auguro un buon 25 aprile a tutti gli umbri, nella speranza che i sacrifici a cui tutti noi siamo chiamati ormai da tempo ci permettano di superare quanto prima questa difficile fase della vita e che il prossimo anno potremo celebrale la festa della Liberazione con le consuete manifestazioni popolari", ha concluso la governatrice.

Nessuna manifestazione popolare neanche a Roma, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al premier Mario Draghi e ai presidenti di Camera e Senato, ha celebrato la ricorrenza di oggi deponendo una corona di allora all'altare della Patria, salvo poi spostarsi in altri luoghi simbolici della resistenza nella capitale. Intanto, anche in questa giornata, tiene banco il dibattito sul coprifuoco, quale misura emblematica delle restrizioni alle libertà personali. Giorgia Meloni ha nuovamente attaccato il premier Draghi chiedendone l'abolizione, mentre Matteo Salvini ha lanciato nella notte una raccolta firme online per chiederne la cancellazione, auspicando un milione di consensi a questa proposta. C'è stato poi il botta e risposta tra Sibilia (M5S) e il ministro Gelmini (Forza Italia) sulle multe per chi dovesse rientrare a casa dopo le 22 dopo essere stato a cena al ristorante.

