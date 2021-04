Narni, la Corsa all'Anello diventa social. Menù d'asporto con piatti tipici nelle taverne

25 aprile 2021 a

Dal 29 aprile al 3 maggio Narni si tufferà di nuovo nel Medioevo con Primo Aevo, edizione digitale 2021. La manifestazione rappresenta la prima parte, virtuale, che anticipa Secundo Aevo, che si terrà a settembre. Gli eventi si svolgeranno nelle modalità consentite dall’andamento della pandemia e non saranno in presenza, motivo per il quale verrà allestito uno studio televisivo al alazzo dei Priori, dove tutti gli appuntamenti verranno trasmessi in streaming sui canali ufficiali della Corsa all’Anello. Grande novità dell’edizione digitale è la piattaforma 3d, un mondo virtuale dove tutti gli amici della Corsa all’Anello potranno incontrarsi in totale sicurezza.

Nella piattaforma social si potrà interagire in tempo reale, attraverso degli avatar che potranno essere personalizzati e potranno assomigliare alle persone che li creeranno. Nel mondo virtuale ci saranno alcuni ambienti come la piazza, il palazzo dei Priori con una serie di mostre virtuali, il Campo de li Giochi, dove gli avatar potranno sfidarsi in un social game che riprodurrà la Corsa all’Anello, una sala cinema dove si potranno vedere dei video, in una poltrona virtuale con pop corn ed una taverna che riprodurrà quelle della festa e dalla quale si potranno anche ordinare i piatti da asporto.

Si potrà accedere alla piattaforma, attraverso una sezione dedicata sul sito ufficiale della Corsa all’Anello, dal computer, dallo smartphone e tramite visore. Il programma, che si snoderà nei giorni indicati, comprende conferenze, spettacoli, interviste, video, mostre e tour virtuali, momenti di intrattenimento ed appuntamenti gastronomici. Ci saranno ospiti di rilievo come Giovanna Baldissin Molli, Duccio Balestracci, Goffredo degli Esposti dei Micrologus, Massimo Montanari e Elena Percivaldi. Durante l’evento l’Associazione Corsa all’Anello farà partire tre workshop inseriti nel progetto più ampio dell’Università del Medioevo Ricostruito. Si tratta del workshop di drammaturgia con Davide Sacco, di cornamuse con Goffredo degli Esposti e il laboratorio di cucina medievale con Elisabetta Carli. I workshop, che si terranno il primo e il 2 maggio fanno capo a tre progetti distinti e rappresentano il primo step di un percorso che si snoderà nei mesi futuri. I tre laboratori verranno effettuati in videoconferenza. Per info e prenotazioni si può accedere alla sezione workshop (canale dedicato) del sito ufficiale della Corsa all’Anello www.corsallanello.it, compilando l’apposito form. Per l’occasione i forni e le taverne dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, saranno aperti per i pasti da asporto.

