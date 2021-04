Città di Castello, la beata Margherita fatta Santa

25 aprile 2021 a

a

a

Sabato 24 aprile poco dopo le 12, in tempo reale con il Vaticano e con Urbino, il vescovo di Città di Castello, monsignor Domenico Cancian, ha fatto l’annuncio tanto atteso della santificazione della Beata Margherita. Con la voce rotta dalla gioia e dall’emozione il presule ha letto la copia della bolla ricevuta dalla segreteria del Papa “Il 24 aprile 2021, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.

Covid, il vescovo Cancian in isolamento precauzionale

Durante l’udienza, il Sommo Pontefice ha confermato le conclusioni della sessione ordinaria dei cardinali e vescovi, membri della Congregazione, e ha deciso di estendere alla Chiesa universale il culto della Beata Margherita di Città di Castello, del Terz’Ordine dei Frati Predicatori; nata intorno al 1287 a Metola e morta a Città di Castello il 13 aprile 1320, iscrivendola nel catalogo dei Santi ”. Dopo l’applauso del clero e dei fedeli presenti, erano circa le 12.15, tutte le chiese della diocesi hanno fatto suonare le campane a festa a solennizzarne l’annuncio. Con lui sull’altare di San Domenico, dove è contenuto il corpo incorrotto della “Margherita cieca della Metola”, da ieri Santa, c’erano il parroco don Antonio Rossi e il vicario generale della diocesi, monsignor Giovanni Cappelli. In chiesa pure il sindaco Luciano Bacchetta. Il vescovo Cancian che tanto si è speso per questa canonizzazione, che giunge a distanza di circa 300 anni dalla canonizzazione di Santa Veronica Giuliani, ha sottolineato “La Chiesa che è in Città di Castello vive con immensa gioia e gratitudine al Signore per la canonizzazione della nostra amatissima beata Margherita”.

La messa per benedire telefonini e social media “L’amministrazione comunale si rallegra alla notizia della canonizzazione della Beata Margherita. Comprendiamo quale importante riconoscimento rappresenti per la comunità cattolica della nostra città in primo luogo ma credo per tutti i tifernati, che non possono non condividere l’attualità del carisma della Beata Margherita” sono state le parole del sindaco tifernate Luciano Bacchetta.

Arezzo, l'arcivescovo Fontana scrive ai parroci: benedizione delle case dal 16 maggio. Acqua santa posticipata per il Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.