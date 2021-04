Spoleto, droga e contanti in auto; due arresti e due denunce

25 aprile 2021 a

Due giovani arrestati per spaccio di droga, altri due denunciati per concorso nello stesso reato e poco più di mezzo etto tra hashish e marijuana sequestrata. E' successo a Spoleto. C’è anche il 19enne albanese già sorpreso il mese scorso a vendere droga in zona Prato Smeraldo a Foligno, che aveva chiesto e ottenuto la messa alla prova, attraverso il proprio avvocato Dario Epifani, venendo inserito in una cooperativa agricola, tra i due giovani ai polsi dei quali gli uomini del commissariato hanno fatto scattare le manette.

Nasconde 96 ovuli di hashish sotto il sedile dell'auto, arrestato Al 19enne, peraltro, era stato alleggerito l’obbligo di firma proprio a causa del percorso intrapreso, ma nel giro di pochi giorni è tornato a spacciare. I quattro ragazzi, l’altro arrestato è un 21enne di Nocera Umbra e i due denunciati sono un 20enne albanese e un 20enne tunisino, sono stati fermati durante un controllo stradale da cui è emerso come tutti provenissero dalla zona del Folignate . Nessuno di loro aveva un buon motivo per trovarsi a Spoleto e dal controllo in banca dati sono emersi a loro carico precedenti specifici . Il controllo è stato quindi approfondito con la perquisizione personale dei quattro e quella del veicolo. Il ventenne di Nocera, difeso dall’avvocato Sandro Picchiarelli, aveva 40 grammi di hashish nel calzino è quasi 7 di marijuana negli slip, mentre il diciannovenne albanese aveva 13 grammi complessivi nascosti con le medesime modalità dell’altro.

Sequestrati anche un bilancino di precisione e 150 euro in contanti. Entrambi ieri mattina sono comparsi davanti al giudice che ha convalidato gli arresti: per il più grande obbligo di dimora, per l’altro i domiciliari. Gli altri due giovani hanno rimediato la denuncia a piede libero per spaccio in concorso, tutti infine sono stati multati per aver violato le norme anti Covid.

