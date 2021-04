Covid, Umbria zona gialla da lunedì 26 aprile: l'incidenza dei casi è la più bassa d'Italia

Fra.Ma. 24 aprile 2021 a

Dopo 100 giorni dall’ultima volta, la regione Umbria rientrerà in zona gialla. Da lunedì 26 aprile il cuore verde sarà a pieno titolo tra le regioni italiane con minori restrizioni. Forte dell’andamento pandemico che ormai è tra i migliori dopo le restrizioni adottate in anticipo rispetto al resto del paese con le zone rosse di febbraio in provincia di Perugia, potrà tornare ad avere una maggiore libertà.

L’Umbria, con i suoi 83, è la regione italiana con l’incidenza di positivi ogni 100 mila abitanti, più bassa d’Italia. Come stabilito dal governo nel DL riaperture, sono molte le novità che si registreranno anche in Umbria, al netto delle polemiche e proteste dei diversi settori, ristorazione in primis, che ha bocciato le decisioni dell’Esecutivo in merito alle riaperture solo all’aperto e al coprifuoco mantenuto alle 22. Sul tema la stessa presidente, Donatella Tesei, come gli altri governatori di Regione, ha chiesto nuovamente al governo una revisione della scelta. Intanto, con ordinanza firmata ieri dalla governatrice, è stato recepito il Dl. Resta il fatto che vengono ripristinate diverse libertà. A partire da quella di movimento: si potrà circolare non solo in Umbria, ma anche nelle altre regioni in zona gialla. Con pass anche in quelle arancioni e rosse. Si potrà, anche se solo all’aperto, pranzare al ristorante. In teoria anche cenare ma, dato il clima non ancora primaverile e il coprifuoco rimasto alle 22 sarà più difficile.

Capitolo scuola: dopo il vertice tra Prefettura e Ufficio scolastico Regionale è stato deciso di far rientrare le classi delle scuole superiori tutte in presenza al 70% senza distinzione, come era stato invece ipotizzato in un primo momento. Per consentirlo sono stati potenziali i trasporti. Le disposizioni sono valide anche per gli studenti iscritti all’anno formativo 2020/2021 dei corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso agenzie formative e gli istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà. Sempre dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, in tutto il territorio regionale, tutti i corsi di formazione approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da Arpal Umbria possono essere svolti in presenza al massimo al 70 % degli iscritti.Sempre da lunedì possono riaprire cinema e teatri. A capienza molto ridotta.

