Perugia, picchia e minaccia il malato che assiste: badante denunciata

Fra. Mar. 24 aprile 2021 a

a

a

E’ stata assunta come badante di un uomo di 38 anni affetto da importanti problematiche psichiatriche ed è diventata l’incubo di un’intera famiglia. Che, per paura, nelle ultime tre settimane, aveva addirittura lasciato la sua abitazione per andare in albergo dove si sentivano più sicuri. La badante infatti, una 59enne della Repubblica Ceca, non solo si rifiutava di lasciare l’abitazione nonostante le richieste dei datori di lavoro, ma li ha anche picchiati e minacciati di morte.

La polizia arresta badante infedele: aveva rubato soldi e carta bancomat



Adesso, su disposizione del gip Valerio D’Andria, al termine degli accertamenti svolti dagli agenti della sezione reati contro la persona della squadra mobile di Perugia guidata da Gianluca Boiano e dal suo vice, Adriano Felici, la donna è stata allontanata dalla casa e le è stato notificato un divieto di avvicinamento alle persone coinvolte.

Ruba risparmi a un anziano. Denunciato il fidanzato della badante



Secondo quanto ricostruito nel corso degli accertamenti, la donna aveva più volte schiaffeggiato il ragazzo che avrebbe dovuto assistere. Si ubriacava a faceva baccano all’interno del palazzo - un vicino ha anche prodotto un audio in cui si sente la donna urlare e imprecare a notte fonda - e quando le viene chiesto di andarsene picchia i due genitori del 38enne. Afferra la mamma per il collo e li minaccia di uccidere il loro figlio, con cui, per rabbonirlo, instaura una sorta di relazione affettiva. Si tiene le chiavi della macchina e dice di conoscere persone che su richiesta potrebbero uccidere. Insomma, li terrorizza. Il gip esclude per ora la configurabilità dell’accusa di maltrattamenti, ma ritiene pienamente esistente quello di atti persecutori. I tre hanno avuto talmente timore di subìre qualche violenza ulteriore che dal 26 marzo scorso si erano rifugiati in un albergo lasciando la loro abitazione. La donna è difesa dall’avvocato Francesco Paolieri.

Arezzo, ex badante va a rubare nella casa dove ha lavorato ma viene trovata dalla polizia con il kit di attrezzi: arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.