Perugia, operativa la nuova sede di Avanade. E' la terza in Italia. Subito dieci assunzioni

24 aprile 2021 a

a

a

Almeno dieci le assunzioni già aperte per Avanade, la società specializzata nella fornitura di servizi digitali, cloud e soluzioni di business nell’ecosistema Microsoft, che ha aperto una nuova sede a Perugia, in via Giovanni Battista Pontani. Le opportunità riguardano diversi profili e coinvolgono sia professionisti senior che neolaureati. Per i professionisti con competenze tecniche e di consulenza, le posizioni sono aperte soprattutto in ambito Data, Enterprise resource planning e Solution development. Per i più giovani, invece, l’azienda mette a disposizione programmi di formazione e inserimento dedicati principalmente a laureandi e laureati in ambito Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Dal Recovery plan 12 mila posti di lavoro e incremento del Pil fino a 800 milioni

“In un momento, come quello attuale, in cui l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova l’economia nazionale e il mercato del lavoro - evidenziano dalla società - l’apertura di una nuova sede in Umbria vuole essere una risposta concreta alle crescenti richieste da parte delle imprese di ripensare i modelli di business e accelerare sui processi di digitalizzazione, per essere pronte ad affrontare le sfide attuali e future”. La presenza di Avanade nella regione vedrà l’azienda impegnata in un importante piano di assunzioni volto a valorizzare i professionisti del territorio.“L’apertura della nuova sede di Perugia rientra nella strategia di rafforzamento della presenza sul territorio italiano di Avanade e di ampliamento del bacino di talenti a cui poter accedere per sostenere i piani di crescita”, spiega Gianluca Casagrande, responsabile del Advanced Technology Center di Avanade.

Collaboratrice scolastica lavora da otto mesi ma il suo stipendio va ad un'omonima

La multinazionale prevede l’inserimento in organico di un buon numero di risorse (i dieci di cui sopra costituiscono solo un primo step) e, per raggiungere questo obiettivo, ha già avviato un dialogo con il mondo accademico e le istituzioni locali. Fondata nel 2000 da due colossi come Microsoft e Accenture, Avanade è presente in 26 Paesi e conta quasi 40.000 professionisti in tutto il mondo specializzati nelle aree di sviluppo software, cybersecurity, intelligenza artificiale e cloud computing.

Dopo Cagliari e Firenze, quella umbra diventa la terza sede del Advanced Technology Center di Avanade in tutta Italia.

Trasimeno, immessi 100 mila pesci nel lago: iniziata l'opera di ripopolamento della fauna ittica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.