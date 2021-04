Città di Castello, l'impegno di Altotevere senza frontiere per i migranti della rotta balcanica

Paolo Puletti 23 aprile 2021 a

Dall’impegno sul territorio, soprattutto a favore degli anziani della Muzi Betti di Città di Castello, e quello internazionale. Con una missione umanitaria in Bosnia, ai confini dell’Europa e ai confini dell’umanità, dove sono calpestati i diritti di migliaia di persone in fuga da povertà, guerre e persecuzioni. L’associazione Altotevere senza frontiere onlus, che ha appena tagliato il traguardo degli 11 anni di attività, ha dato il via a un nuovo progetto di sostegno ai migranti lungo la rotta balcanica, che attraversa due continenti per giungere alle frontiere di Bosnia, Croazia, Slovenia e Italia.

Intanto, pur con tutte le difficoltà dovute all’emergenza pandemica in atto, non si arrestano gli altri progetti in Italia, fra cui è particolarmente importante il servizio a sostegno della residenza per anziani Muzi Betti di Città di Castello: si tratta di una collaborazione, a cadenza settimanale, che prosegue da 11 anni, e che negli ultimi mesi ha assunto la forma di un supporto logistico, non essendo possibile per ragioni sanitarie il servizio di visita e animazione che andava avanti dal 2010.

I volontari di Altotevere senza frontiere onlus hanno affrontato - nel rispetto di tutte le precauzioni e le normative anti-Covid - la missione bosniaca con un duplice obiettivo: oltre a trasportare un carico di aiuti destinati alle prime necessità dei migranti, lo scopo è stato quello di sviluppare una rete di contatti e conoscere direttamente una realtà di cui in Italia si sa ancora troppo poco, per intervenire adeguatamente. I volontari al ritorno affermano: “E’ stato toccante ascoltare le loro terribili testimonianze: ragazzi giovanissimi o famiglie intere, con bambini piccoli, che hanno abbandonato la loro terra, viaggiando a piedi per mesi, rischiando la vita in cerca di un’istruzione e di un futuro dignitoso. Per questi motivi l’azione di Asf si indirizzerà su due binari: il primo sono dei progetti mirati di sostegno ai migranti; il secondo sarà la promozione di una campagna di sensibilizzazione nel territorio altotiberino e a livello nazionale, per fare sì che certi episodi di violenza non si ripetano in futuro”.

