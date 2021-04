Umbria, dirigente falsifica laurea e sottrae 566 mila euro alla fondazione Gemelli

Francesca Marruco e Alessandro Antonini 23 aprile 2021 a

Dei 566.48200 euro che per l’accusa avrebbe sottratto dal conto della “Fondazione policlinico Gemelli” in soli 8 mesi, 197 mila sono andati a una boutique di abiti di Bastia Umbra, mentre 147 mila a un negozio di calzature di Foligno. La ormai ex dirigente della direzione amministrazione e finanza del Gemelli, licenziata in tronco per giusta causa una volta scoperti gli ammanchi era entrata in Fondazione con un curriculum che recava come allegato un certificato di Laurea che si è scoperto falsificato. L’Università di Perugia infatti, a specifica richiesta della Fondazione Gemelli, ha messo nero su bianco che Dora Rovinati, già consigliera comunale di Cannara, “non ha mai conseguito alcun titolo” presso l’Ateneo perugino.

Ma tant’è. La 41enne entra in fondazione nel 2013 e dal febbraio 2017 riveste la carica di responsabile della gestione della tesoreria e della Cassa Economale. Ed è, da quella posizione che, secondo la ricostruzione del pm capitolino, Francesco Paolo Marinaro, Rovinati ha potuto “impossessarsi della somma complessiva di 566 mila euro sottraendola - recita il capo di imputazione - mediante bonifici verso postepay dalle quali poi prelevava, o anche mediante pagamenti di forniture di beni e servizi eseguite a suo esclusivo vantaggio e su sua personale richiesta”. Tra queste, ha ricostruito l’allora presidente della Fondazione Gemelli, Giovanni Raimondi nella querela presentata tramite l’avvocato Gaetano Scalise, appunto gli ingenti pagamenti fatti a due negozi di abbigliamento e calzature umbri, ma anche a un centro estetico di Roma. Alla commerciante folignate il 24 luglio del 2018 arrivarono tre pagamenti per complessivi 35 mila euro.

Mercoledì mattina, in tribunale a Roma, è stato sentito il superiore gerarchico di Rovinati, lo stesso che lei ha accusato di aver commesso i fatti a lei addebitati. E che le è valsa un’altra accusa oltre a quella di furto aggravato. La Procura la ritiene infatti responsabile anche di aver diffamato il dirigente. Rovinati è anche accusata di falsità materiale commessa da privato per aver “formato un falso certificato di laurea” e di sostituzione di persona per “aver dichiarato falsamente di aver conseguito la laurea arrogandosi così il falso stato di laurea al fine di ottenere l’assunzione”.

