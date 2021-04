Perugia, progetto per un Naviglio lungo il Tevere: c'è il bando del ministero

Alessandro Antonini 23 aprile 2021 a

A Ponte Felcino spunta il progetto Naviglio sul Tevere.

Riqualificando le aree municipali lungofiume tra la chiesa e l’ ex lanificio, dirimpetto il biondo fiume. E’ prevista anche una partecipazione di soggetti privati per attività di ristorazione e accoglienza. Come sui canaloni milanesi.

E’ questo uno dei piani che il Comune di Perugia inserirà nel nuovo bando del ministero dell’Interno per la riqualificazione urbana. Una raffica di interventi per frazioni lungo il Tevere, nell’area Nord della città.

In ballo ci sono fino a 20 milioni di euro per ogni comune capoluogo di regione.

Palazzo dei Priori ha deciso di partecipare dopo una riunione che si svolta mercoledì, a latere della giunta settimanale.

“E’ un progetto complessivo di riqualificazione dei centri urbani lungo il Tevere, che va ad aggiungersi al piano per la pista ciclopedonale tra Ponte San Giovanni e Ponte Felcino”, spiega il sindaco, Andrea Romizi.

L’intervento è ad ampio raggio. Prevede i lavori per la centrale idroelettrica di Pretola (già inserito nel Pnrr), la ristrutturazione di una porzione del Molino della catasta a Ponte Felcino e del ponte-passerella di Ponte Valleceppi, di valenza regionale”.

E’ una vera e propria “riqualificazione urbana” , spiega ancora Romizi. Soprattutto per la “parte antica di Ponte Felcino, che va dalla chiesa all’ex lanificio. La porzione pubblica (buona parte è privata) che si affaccia sul fiume è una delle poche aree urbanizzate a ridosso del Tevere. Prevediamo di risistemare le parti pubbliche e di attrarre soggetti privati per fare insediare attività di accoglienza e di ristorazione. Una sorta di naviglio perugino”. Il progetto nel suo insieme tiene dentro anche la sistemazione delle aree verde e dei parchi, a partire dal bosco didattico di Ponte Felcino e della pineta. Non restano fuori neanche i centri sportivi. “Sarà un parco urbano diffuso, la cui spina dorsale è il Tevere con l’annessa pista ciclabile”, spiega ancora il sindaco. I tempi sono stretti: gli atti vanno inviati entro i primi di giugno. Si tratta di progetti di fattibilità che sono già stati inseriti o che dovranno essere inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. Questo è un presupposto vincolante. Da qui la necessità di fare presto. L’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia ha già messo al lavoro gli uffici di Palazzo Grossi. I progetti sono aperti alla partecipazione dei privati anche perché il bando non finanzia le acquisizioni, come invece è avvenuto per il bando periferie di Fontivegge e quello sulla qualità dell’abitare a Ponte San Giovanni.

