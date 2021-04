Perugia, operaio tunisino 43enne espulso per terrorismo: inneggiava alla Jihad

23 aprile 2021 a

Operaio e padre di famiglia. Regolarmente residente nel perugino da almeno 13 anni. E’ questo il profilo del 43enne di origine tunisina che è stato espulso per motivi di sicurezza dal Ministero dell’Interno al termine di un anno di indagini della Digos di Perugia e della Polizia Postale. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore della Dda di Perugia, Gemma Miliani, ha preso il via da una segnalazione riguardante un profilo Facebook.

Quello del tunisino in cui cha condiviso e diffuso numerosi post, sia pubblici che privati, con immagini di esaltazione del martirio e contenuti di propaganda dei princìpi dell’autoproclamato Stato islamico, nonché messaggi giustificativi degli attentati rivendicati dall’Isis, con frasi e immagini di propaganda di altre milizie jihadiste, pubblicazione di nasheed jihadisti e commenti su profili, e molti “like” a video e testi che esaltano formazioni terroristiche islamiche. In particolare, secondo quanto reso noto dalla questura di Perugia, le attività svolte hanno consentito di documentare inequivocabili manifestazioni di adesione al sedicente “Stato islamico” quali, ad esempio, il “giuramento di fedeltà lealtà e ubbidienza ad Abu Bakr Al-Baghdadi” e l’uso costante dello slogan “persistente e in espansione”, diffuso tra i sostenitori di Daesh (sigla di Al dawla al islamiya fi al Iraq wal Sham – Stato islamico dell’Iraq e del Levante), che allude alla forza espansionistica dell’organizzazione terroristica capace di superare i confini territoriali di origine.

Le indagini certosine degli agenti della Polizia Postale alla guida del vice questore aggiunto, Michela Sambuchi e di quelli della Digos, coordinati dal vice questore, Gianfranco Leva, e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno hanno permesse di appurare anche che il 43enne, era un assiduo frequentatore della moschea di Ponte Felcino, la stessa in cui nel 2007 l’allora imam Korchi El Mostapha e altri due cittadini marocchini, vennero arrestati e poi condannati con sentenza passata in giudicato, per la prima volta in Italia, per il reato di “addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”. Il 43enne - che è stato rimpatriato dagli agenti dell’Ufficio immigrazione della questura di Perugia - è stato denunciato per istigazione a delinquere e terrorismo. Le indagini non sono finite qui. Adesso gli agenti dovranno appurare se ci siano stati contatti diversi da quelli online e con chi possa avere stretto legami nella città in cui ha vissuto per oltre 10 anni.

