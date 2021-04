Assisi, Paola Vitali è il nuovo assessore alla scuola dopo le dimissioni di Simone Pettirossi

22 aprile 2021 a

Paola Vitali è il nuovo assessore alla scuola del Comune di Assisi, dopo le dimissioni di Simone Pettirossi, avvenute nei giorni scorsi.

“Sono molto felice. Mi sono sempre messa al servizio della cittadinanza con varie espressioni di raccolta fondi e organizzative. Io ci credo nelle istituzioni. Quando mi è stato chiesto di diventare assessore, l’ho preso come un servizio, un mettermi a disposizione, come civica e persona del tutto ‘normale’, per avere un rapporto più diretto tra cittadino e istituzioni. Il mio primo impegno sarà per il mondo della scuola, cercando di risolvere le problematiche che emergeranno”. Queste le prime parole del neo assessore Paola Vitali, nominata nel tardo pomeriggio di ieri dal sindaco Stefania Proietti. Vitali prende il posto del dimissionario, a fine marzo, Simone Pettirossi, in quota Pd. A questa personalità, di estrazione civica ma proposta dal partito del dimissionario Pettirossi, sono state assegnate le deleghe alle politiche scolastiche ed educative e all’edilizia scolastica. Residente a Santa Maria degli Angeli, Vitali è attiva nel mondo dell’associazionismo, con la Misericordia di Assisi, e soprattutto con l’associazione "Se… de J’Angeli se" di cui è stata presidente e con cui ha organizzato diverse iniziative benefiche.

“Con questo atto è stato ricostituito il numero dei cinque componenti della giunta”, la breve comunicazione arrivata dal Comune di Assisi. La giunta era a quattro dalle dimissioni, non troppo inaspettate, di Simone Pettirossi. L’assessore aveva lamentato “Divergenze significative rispetto agli obiettivi e ai metodi”. Dal Pd sulla nuova nomina affermano: La scelta, condivisa insieme all’altra lista di maggioranza Assisi Domani, è stata fatta al termine di un confronto aperto e cordiale. Paola Vitali, donna ampiamente conosciuta nel territorio assisano, rappresenta una validissima espressione delle realtà associative. A lei va un grande ringraziamento per aver accettato questa sfida in un momento così delicato sotto molti punti di vista. Paola è pronta e determinata a mettersi in gioco e siamo convinti rappresenterà una validissima risorsa per il Partito democratico. Uno sguardo necessariamente proiettato verso la prossima tornata elettorale a ribadire il supporto granitico alla candidatura di Stefania Proietti da parte di tutti i rappresentanti ora in carica e del Pd”.

